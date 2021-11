Cody Gakpo reist af naar Qatar voor onderzoek naar enkelblessure

Zondag, 14 november 2021 om 16:16 • Laatste update: 16:22

Cody Gakpo is naar Qatar afgereisd voor een onderzoek bij ‘een van ’s werelds beste enkelspecialisten’, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De 22-jarige vleugelaanvaller staat momenteel buitenspel door een enkelblessure, een kwetsuur dat hem vorig seizoen ook al lange tijd aan de kant hield. Gakpo, PSV en zijn management willen nu door een onderzoek in Qatar meer inzicht krijgen in wat zich precies in zijn enkel afspeelt.

Gakpo viel tijdens de Europa League-wedstrijd tussen PSV en AS Monaco (1-2) uit met een enkelblessure en moest daardoor de afgelopen vier wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. “Ik kwam vervelend terecht op mijn enkel en de pijn ging niet weg, dus moest ik er helaas niet uit”, vertelde Gakpo na afloop van het duel met Monaco. De aanvaller is op de weg terug en herstelt goed, maar zal na de interlandperiode voorzichtig worden teruggebracht om te voorkomen dat zich een zogenaamde herblessure voordoet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Via Instagram deelt Gakpo een video, waarop hij op een loopband in Qatar te zien is. De viervoudig Oranje-international laat zijn enkel onderzoeken in het Aspetar Hospital, waar de Belg Pieter D’Hooghe het hoofd van is. Hij wordt bestempeld als ‘een van ’s werelds beste enkelspecialisten’ en moet meer inzicht geven in wat zich precies in de enkel van Gakpo afspeelt. Bovendien werkt Gakpo deze dagen in Qatar verder aan zijn herstel.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat er aanvankelijk zorgen over Gakpo bestonden. De aanvaller kampte vorig seizoen namelijk ook al met een zelfde enkelblessure, die hem toen negen wedstrijden aan de kant hield. Gakpo speelde dit seizoen voorlopig negentien officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en acht assists.