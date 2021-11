Ten Hag: ‘Het is duidelijk dat hij voor heel veel clubs interessant gaat zijn’

Zondag, 14 november 2021 om 11:26 • Yanick Vos

Ajax-trainer Erik ten Hag houdt er rekening mee dat buitenlandse topclubs na dit seizoen gaan trekken aan Antony, zo liet hij zondagochtend weten bij Goedemorgen Oranje. De Braziliaanse buitenspeler heeft zich vast in de basis bij Ajax gespeeld en is uitgegroeid tot een van de smaakmakers van de Amsterdammers. Wanneer het team van Ten Hag goed blijft presteren in de Champions League, verwacht Ten Hag dat clubs in de rij komen te staan voor de aanvaller.

In gesprek met Hans Kraay jr. kreeg Ten Hag zondagochtend de vraag aan welke speler na dit seizoen getrokken gaat worden vanuit het buitenland. “Antony, dat is duidelijk”, reageerde Ten Hag. “Als je bij de Braziliaanse selectie zit, daar een rol speelt en minuten maakt, dan is het duidelijk. Daar gaat aan getrokken worden.” Antony werd afgelopen zomer Olympisch kampioen met Brazilië en mag zich sinds vorige maand Braziliaans international noemen. Ook deze interlandperiode zit de 21-jarige buitenspeler weer bij de nationale ploeg en viel hij afgelopen vrijdag in tegen Colombia. Door de 1-0 overwinning plaatste Brazilië zich voor het WK.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De huidige marktwaarde van Antony wordt door Transfermarkt geschat op 25 miljoen euro. Kraay jr. vroeg aan Ten Hag welk bedrag de Braziliaan na dit seizoen moet opleveren en noemde daarbij bedragen als zestig en tachtig miljoen euro. “Dat weet ik niet, dat is ook moeilijk te zeggen”, aldus Ten Hag. “Je weet niet hoe de markt zich ontwikkelt, de economische component. Als je nu in Nederland ziet dat we in lockdown gaan en wat voor economische gevolgen dat heeft. Daar is het natuurlijk ook van afhankelijk. Maar sportief gezien is het natuurlijk helder: een ongelooflijk talent die een ongelooflijk mooie ontwikkeling doormaakt.”

“Zeker als wij in de Champions League presteren, dan is het duidelijk dat hij in de spotlights komt en voor heel veel clubs interessant gaat zijn”, aldus Ten Hag over Antony, die zich sinds juli 2000 speler van Ajax mag noemen. De Amsterdammers namen hem voor een bedrag van 15,75 miljoen euro over van Sao Paulo. Dat bedrag kan middels variabelen oplopen tot maximaal 21,75 miljoen. Het contract van de talentvolle aanvaller in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot aan de zomer van 2025.