Zorc en Rose komen met keihard oordeel over Donyell Malen

Maandag, 8 november 2021 om 19:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:58

Bij Borussia Dortmund heerst onvrede over de manier waarop Donyell Malen zich momenteel presenteert. De aanvaller werd afgelopen zomer voor dertig miljoen euro overgenomen van PSV, maar heeft de hoge verwachtingen nog niet waar kunnen maken. Afgelopen zaterdag, na afloop van de met 2-1 verloren competitiewedstrijd tegen RB Leipzig, lieten trainer Marco Rose en Michael Zorc hun onvrede blijken.

Malen startte tegen Leipzig voor de achtste keer dit seizoen in de basis bij Dortmund, maar wist zich niet te onderscheiden en werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald voor Youssoufa Moukoko. "Voor Donyell is het heel erg wennen aan het niveau van de Bundesliga", gaf Rose na afloop van het duel aan tegen Kicker. "Hij moet wennen aan het tempo van de competitie en de fysieke speelstijl. Maar hij moet ook aan zijn mentaliteit werken. Het is belangrijk dat hij er veel energie in stopt om ook in andere situaties terecht te komen."

Ook Zorc voelde zich genoodzaakt te reageren op de matige seizoensstart van Malen. "Het is duidelijk dat Malen nog niet laat zien waar we op hoopten", aldus de sportief directeur van BVB. "Hij straalt te weinig doelgevaar uit en biedt te weinig. Daar moeten we met hem aan werken." Drie weken geleden, na de 1-3 zege bij Arminia Bielefeld, was Zorc nog een stuk milder voor zijn aanwinst. "Het kan natuurlijk zijn dat hij op dit moment het gevoel mist, maar je moet iemand niet direct afvallen als hij nog maar net binnen is bij de club", aldus de directeur.

Malen startte dit seizoen tot dusver acht keer in de basis in elf optredens in de Bundesliga. Daarin wist hij nog niet te scoren. Dat deed hij wel in de Champions League, toen de spits tegen Sporting Portugal (1-0) de enige treffer voor zijn rekening nam. In het grootste Europese clubtoernooi begon Malen in drie van de vier wedstrijden in de basis. Dinsdag meldt Malen zich in Zeist, waar hij zich met het Nederlands elftal gaat voorbereiden op de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro (13 november) en Noorwegen (16 november).