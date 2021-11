Negatieve rollen voor De Vrij en Martínez in vermakelijke Milanese derby

Zondag, 7 november 2021 om 22:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:51

AC Milan en Internazionale hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. In de Derby della Madonnina gaf het scorebord halverwege al een 1-1 stand aan, en daar kwam na rust geen verandering meer in. Stefan de Vrij viel in negatieve zin op, daar hij na ruim een kwartier spelen een eigen doelpunt noteerde. Lautaro Martínez verzuimde een strafschop te benutten. Door de puntendeling komt er aan de stand op de ranglijst in de Serie A voorlopig geen verandering. i Rossoneri, 32 punten, behouden de tweede plek; de ploeg van trainer Simone Inzaghi bezet met 25 punten de derde positie.

Bij Inter kon Denzel Dumfries, in tegenstelling tot De Vrij, niet rekenen op een basisplek, al kwam hij een kwartier voor tijd nog wel binnen de lijnen. Inzaghi gaf op de rechtsachterposititie de voorkeur aan Matteo Darmian. Verder was het een speciale wedstrijd voor Hakan Çalhanoglu, die afgelopen zomer de gevoelige overstap maakte van AC Milan naar Inter. In het San Siro werd de Turkse middenvelder vanaf het eerste fluitsignaal uitgejouwd door de fans van de thuisploeg. Het joelen werd nog erger toen uitgerekend Çalhanoglu in de elfde minuut voor de openingstreffer zorgde. De middenvelder ging zelf naar de grond na een duel met Franck Kessié, waarna arbiter Daniele Doveri een omstreden strafschop toekende. Çalhanoglu pakte de buitenkans met beide handen aan en zette de bezoekers op 0-1.

1-1! De derby van Milaan is helemaal los ?? Stefan de Vrij kopt ongelukkig in eigen doel...#ZiggoSport #SerieA #MilanInter pic.twitter.com/k89B2cxyvO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 7, 2021

De stand werd zes minuten later al genivelleerd. Vanaf de linkerkant werd de bal uit een vrije trap in de doelmond gelegd door Sandro Tonali. Fikayo Tomori ging daar het luchtduel aan met De Vrij, die het leer na een touché op onfortuinlijke wijze op zijn hoofd kreeg en doelman Samir Handanovic passeerde: 1-1. Halverwege de eerste helft kreeg Inter een uitgelezen mogelijkheid om de voordelige marge te herstellen. Na een overtreding van Fodé Ballo-Touré op Darmian was er ditmaal geen twijfel mogelijk en kende Doveri een penalty toe. Lautaro Martínez eiste de bal op. Zijn inzet in de linkerhoek werd echter gepakt door doelman Ciprian Tatarusanu.

?????? ?????? ?????? ??????????????????????..? ?? Inter krijgt wéér een pingel, maar dit keer wordt het buitenkansje gemist. Lautaro Martinez ziet Ciprian Tatarusanu op zijn pad ?#ZiggoSport #SerieA #MilanInter pic.twitter.com/CgbPUhU0ao — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 7, 2021

Ballo-Touré maakte zijn fout bij het weggeven van de strafschop meer dan goed in de 44ste minuut. Nicolò Barella had de 1-2 op zijn schoen toen hij de rechterbenedenhoek zocht, maar op de doellijn stond de linksback geposteerd om een treffer te voorkomen. Een minuut later kwam Edin Dzeko dicht bij een doelpunt; zijn inzet verdween echter rakelings naast de paal. Het tweede bedrijf was beduidend minder attractief dan de eerste helft.

Inter hoopte een doorbraak te forceren via Çalhanoglu, die uit een volley de paal schampte. Even daarvoor had ook Martínez het doel al op een haar na gemist. De ploeg van Inzaghi bleef de bovenliggende partij, al deed ook AC Milan enkele keren een duit in het zakje. Ibrahimovic schoot halverwege de tweede helft na een corner rakelings naast en hij zag tien minuten voor tijd een fraaie vrije trap uit de bovenhoek geplukt worden door Handanovic. Ondanks het feit dat er aan weerszijden nog enkele speldenprikjes werden uitgedeeld, kwam er geen winnaar uit de strijd. Alexis Saelemaekers raakte op slag van het eindsignaal nog de paal.