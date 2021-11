Arsenal vervolgt weg omhoog; vuurdoop van Conte levert geen zege op

Zondag, 7 november 2021 om 17:07 • Laatste update: 17:11

Arsenal vervolgt de weg omhoog in de Premier League. De ploeg van trainer Mikel Arteta won zondagmiddag met 1-0 van Watford en neemt daardoor de vijfde plaats in, met twintig punten uit elf wedstrijden. The Gunners profiteerden van de 0-2 nederlaag die concurrent Manchester United zaterdag leed tegen Manchester City. Het competitiedebuut van Antonio Conte als trainer van Tottenham Hotspur mondde uit in een gelijkspel: na de 3-2 zege op Vitesse in de Conference League remiseerden the Spurs met 0-0 bij Everton.

Arsenal - Watford 1-0

Al in de achtste minuut werd een doelpunt van Arsenal afgekeurd na ingrijpen van de VAR. Een poging op doel van Alexandre Lacazette, een stift over Watford-keeper Ben Foster, werd in buitenspelpositie nog aangeraakt door Bukayo Saka. De ploeg van Mikel Arteta had in de eerste helft verreweg het meeste balbezit en was vooral vanaf de vleugels dreigend. Na bijna een half uur spelen kregen the Gunners alsnog een grote kans om op voorsprong te komen toen scheidsrechter Kevin Friend de bal op de stip legde na een overtreding van Watford-rechtsback Danny Rose, die onhandig in de rug klom van Lacazette. De strafschop van Pierre-Emerick Aubameyang werd echter knap uit de linkerhoek gekeerd door Foster.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een uur wist Arsenal de score daadwerkelijk te openen. Door slecht uitverdedigen van de bezoekers kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Emile Smith Rowe, die de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied met een schuiver in de rechterhoek achter Foster kreeg. Arsenal, dat ook in de tweede helft verreweg het meeste balbezit had, kwam echter niet verder dan die ene goal. Watford sloot de wedstrijd af met tien man, omdat Juraj Kucka kort voor tijd zijn tweede gele kaart incasseerde na een overtreding op Nuno Tavares.

Everton - Tottenham Hotspur 0-0

In de eerste helft ging het spel op en neer, zonder dat beide ploegen echt veel grote kansen wisten te creëren of in staat waren de bal lang in de ploeg te houden. Na bijna tien minuten in het eerste bedrijf kopte centrumverdediger Michael Keane op aangeven van Fabian Delph namens de thuisploeg net over het doel van Hugo Lloris. De bezoekers kregen in de 22ste minuut een kans via Emerson Royal. De Braziliaanse verdediger zag zijn kopbal echter over het doel van Jordan Pickford gaan. De grootste kans van de eerste helft kwam op naam van Sergio Reguilón. Uit een hoge voorzet van Harry Kane schoot de Spanjaard de bal echter in een keer over de goal van the Toffees.

In de tweede helft was het opnieuw Reguilón die de ploeg van Conte op voorsprong kon brengen. De back sneed vanaf de linkerkant naar binnen, maar zijn schot raakte het hoofd van Everton-verdediger Ben Godfrey. Na ruim een uur spelen leek Everton aan de overzijde een penalty te krijgen, nadat Lloris te laat was bij een ingreep op Richarlison. Na het bestuderen van de beelden besloot scheidsrechter Chris Kavanagh echter dat de Franse doelman de bal speelde. De arbiter deelde in de blessuretijd nog een gele kaart uit aan Mason Holgate na een forse charge op Ben Davies; na het bekijken van de beelden werd dat rood. Door het gelijkspel stijgt Tottenham naar de negende plaats van de ranglijst met zestien punten uit elf wedstrijden. Everton, dat evenveel wedstrijden speelde, staat twee plaatsen lager met een punt minder.

Leeds United - Leicester City 1-1

Leeds begon slordig aan de wedstrijd. Het team van trainer Marcelo Bielsa maakte in de beginfase veel fouten. Al na acht minuten dacht de Leicester een penalty te krijgen, toen Diego Llorente namens Leeds nogal klunzig tegen Vardy aanliep. Na het zien van de beelden, besloot scheidsrechter Darren England echter geen strafschop toe te kennen. Het was echter de thuisploeg die na 26 minuten het eerste doelpunt van de wedstrijd maakte. Uit een vrije trap vanaf de rechterkant stuurde Raphinha de bal de zestien. De ogenschijnlijke voorzet werd door niemand aangeraakt, waardoor het leer achter Leicester-doelman Kasper Schmeichel in de linkerhoek verdween.

Lang kon Leeds niet genieten van de voorsprong, want direct na de aftrap was het Harvey Barnes die de bezoekers op gelijke hoogte bracht. De buitenspeler kwam van de linkerkant naar binnen en schoot de bal vervolgens prachtig in de verre rechterbovenhoek achter doelman Illan Meslier. Na bijna 70 minuten spelen was het Leicester City dat op voorsprong leek te komen op Elland Road. Uit een doorgekopte corner van Youri Tielemans kwam de bal voor de voeten van de volledig vrijstaande Ademola Lookman. De aanvaller van the Foxes kon de bal vervolgens makkelijk in het doel werken. De goal werd echter afgekeurd vanwege buitenspel en zodoende bleef het bij 1-1.