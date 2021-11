‘Buitenlands’ PSV wint in Sittard en raakt speler nummer acht kwijt

Zondag, 7 november 2021 om 16:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:31

PSV heeft de koppositie in de Eredivisie zondag, in ieder geval tijdelijk, van Ajax overgenomen. Het team van Roger Schmidt was met 1-4 te sterk voor Fortuna Sittard en heeft nu een punt meer dan de regerend landskampioen, die in de avonduren tegen Go Ahead Eagles aantreedt: 28 om 27 punten. Smaakmaker bij PSV was Bruma, die na rust in het veld kwam, tweemaal scoorde en nu samen met Eran Zahavi topscorer van PSV in de Eredivisie is.

PSV speelde geen sprankelend voetbal in de eerste helft, maar het team van Schmidt ging wel met een voorsprong de rust in. De bezoekers begonnen sterk in Sittard, dicteerden het spel, maar kregen na nog geen kwartier spelen een domper te verwerken met het geblesseerd uitvallen van Jordan Teze. De verdediger voelde bij een sprint aan zijn hamstring en kon niet meer verder, waardoor hij het achtste blessuregeval bij PSV werd. Met Doan als vervanger van Teze hervatte PSV zodoende met uitsluitend buitenlandse veldspelers, naast doelman Joël Drommel, de zoektocht naar een openingsdoelpunt.

Schmidt zag hoe zijn team de grip op Fortuna verloor en moeite had om voor gevaar te zorgen. Verder dan een schot van André Ramalho, waar doelman Yanick van Osch de nodige moeite mee had, kwam PSV lange tijd niet, maar in minuut 37 was het uit het niets toch raak. Doan stond zelf aan de basis van het openingsdoelpunt door een steekpass van Eran Zahavi keurig af te ronden: 0-1. Een hard gelag voor Fortuna, dat beter in de wedstrijd was gekomen. Ook omdat de Limburgers in elk van de vijf voorgaande (en verloren) thuiswedstrijden tegen PSV in de Eredivisie deze eeuw eveneens achter stond bij rust.

Fortuna kwam sterk uit de kleedkamer, maar het was PSV dat zijn voorsprong verdubbelde en het duel min of meer in het slot gooide. Ramalho pegelde de bal over de verdediging van Fortuna en de sprintende Bruma, in de rust in het veld gekomen voor Philipp Mwene, faalde niet van dichtbij: 0-2. PSV werd sterker en was via opnieuw Bruma en Marco van Ginkel, die na 65 minuten in het veld was gekomen voor Zahavi, dicht bij de 0-3.

PSV tekende na 72 minuten alsnog voor de derde treffer van de middag. Carlos Vinícius kwam niet aan de pass van Van Ginkel, maar Ibrahim Sangaré wel De VAR keek nog of de middenvelder buitenspel stond op het moment van spelen, maar dat bleek niet het geval. Het antwoord van Fortuna volgde snel. Tijjani Noslin omspeelde Drommel en schoot uit een lastige hoek tegen de paal, waarna Ramalho de bal ongelukkig in het doel werkte: 1-3. Bruma maakt daarna zijn tweede van de middag door te profiteren van een overtalsituatie en de bal in de verre hoek te knallen: 1-4.