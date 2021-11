‘Coutinho irriteert Sergi tijdens duel met Celta en verspeelt invalbeurt'

Zondag, 7 november 2021 om 00:03 • Laatste update: 00:12

Philippe Coutinho heeft zaterdag tijdens de wedstrijd tussen Celta de Vigo en Barcelona (3-3) geen minuten gemaakt vanwege zijn houding, zo melden verschillende Spaanse media. Sergi Barjuán - interim-trainer van de Catalanen - wilde Braziliaanse aanvallende middenvelder annex buitenspeler binnen de lijnen brengen als vervanger van de geblesseerde Ansu Fati, maar zou daar van af hebben gezien vanwege zijn gebrek aan motivatie tijdens de warming-up.

Fati raakte op slag van rust geblesseerd aan zijn hamstring en keerde in de tweede helft niet meer terug. Marca schrijft dat Coutinho als eerste uit de dug-out stapte nadat Fati geblesseerd raakte. De Braziliaan zou de eerste optie van Sergi zijn geweest om Fati te vervangen, maar na rust werd Álex Balde echter binnen de lijnen gebracht. Dat de interim-trainer van Barcelona niet Coutinho, maar Balde inbracht zou te maken hebben gehad met een gebrek aan motivatie bij Coutinho. Hij zou een 'luie' indruk hebben gemaakt tijdens zijn warming-up.

TV3 meldt op basis van journalisten die aanwezig waren in het Estadio Balaídos dat Coutinho vervolgens in de tweede helft zou hebben geweigerd om in te vallen. “Ik heb daar niets van in de gaten gehad”, zei Sergi tijdens de persconferentie na afloop toen hij gevraagd werd naar de houding van Coutinho. “Ik was bezig met de wedstrijd, niet met de spelers die warmliepen. Ik heb geprobeerd om met iedereen een klik te hebben. Het mag duidelijk zijn dat dit met de spelers die niet spelen moeilijker gaat.”

Coutinho bleef uiteindelijk voor de tweede keer op rij negentig minuten op de reservebank bij Barcelona. De in 2018 voor 138 miljoen euro van Liverpool overgenomen aanvallende middenvelder annex buitenspeler speelde dit seizoen voorlopig elf officiële wedstrijden, waarvan vier als basisspeler. Spaanse media bestempelen Coutinho als het voornaamste slachtoffer van het vertrek van Ronald Koeman en stellen dat Barcelona in de winterse transferperiode graag afscheid van hem wil nemen.