Ajax-fan vangt schoen van Tadic en wordt beroofd: ‘Dramatisch verhaal’

Zaterdag, 6 november 2021 om 08:34 • Yanick Vos • Laatste update: 08:43

Ajax-supporter Koen de Heer is woensdagavond na afloop van de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax beroofd van de door hem gevangen voetbalschoen van Dusan Tadic. Na afloop van de 1-3 overwinning in de Champions League gooide de Servische aanvoerder zijn voetbalschoenen, shirt, broekje en aanvoerdersband het publiek in. Buiten het stadion pakten drie Ajax-supporters de schoen van De Heer af, zo vertelt hij in Het Parool.

“Een dramatisch verhaal”, laat De Heer weten aan de krant. De supporter nam woensdagavond plaats in het thuisvak van Borussia Dortmund en trok uit angst voor boze Duitse fans voor de zekerheid gele kleren aan. De Dortmund-fans stelden zich echter positief op tegenover de Nederlanders. “We konden juichen bij doelpunten van Ajax en kregen zelfs felicitaties van Dortmund-supporters. Heel sportief allemaal.”

Na de overwinning van Ajax vierden de spelers vanaf het veld een feestje met de meegereisde supporters. De Heer stond vooraan en ving een schoen van de Serviër. Hij dacht daarmee een mooi cadeau te hebben voor zijn zoon. Buiten werd hij echter aangevallen door drie Ajax-fans. "Heel lomp. Ik wilde er helemaal niet om gaan vechten, maar omdat de veter om mijn vinger zat moesten ze er met zijn drietjes aan trekken en ontstond een schermutseling."

De Ajax-supporter werd te hulp geschoten door drie Duitse voetbalfans. "Ik was verbaasd wat een geweldsspiraal het veroorzaakte”, zegt De Heer. “En gauw kwamen er meer Ajax-supporters die 'joden, joden', riepen. Nadat ze de schoen veroverd hadden, zijn we weggelopen. Het is toch niet leuk als je zo je club wil aanmoedigen. Dit zijn geen supporters, ze verpestten een werkelijk prachtige avond."