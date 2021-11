Kieft: ‘Met zoveel afwisseling in zijn spel is hij nauwelijks af te stoppen'

Vrijdag, 5 november 2021 om 19:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:34

Wim Kieft is dolenthousiast over de ontwikkeling van Antony bij Ajax. De columnist van De Telegraaf zag de 21-jarige Braziliaan tegen Borussia Dortmund (1-3) opnieuw uitblinken door alle drie de assists op zijn naam te zetten. "Je mag toch wel spreken van een stormachtige ontwikkeling als je ziet hoe hij zich manifesteert bij Ajax", schrijft Kieft.

Kieft was vorig jaar nog kritisch op Antony, bijvoorbeeld na de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland (1-2 zege), toen de oud-spits vond dat de Braziliaan te weinig de een-tegen-een opzocht. "Maar hij wordt beter en beter", ziet Kieft. "Vorig seizoen maakte hij te weinig gebruik van zijn snelheid, maar nu in de Champions League tegen Borussia Dortmund... Er zit zoveel afwisseling in zijn spel dat hij nauwelijks meer af te stoppen is. Hij is continu dreigend, heeft snelheid, diepgang met en zonder bal, een uitstekende functionele techniek, kan binnendoor en buitenom passeren en levert prima voorzetten af."

Het valt Kieft op dat Antony bijzonder makkelijk combineert met zijn ploeggenoot Noussair Mazraoui, die achter hem speelt als rechtsback. "De natuurlijke klik die Antony heeft met Mazraoui is bijzonder", aldus de oud-international. "Dat kwam vooral tot uiting toen de Braziliaan het bij Heracles Almelo (0-0, red.) moest doen met Devyne Rensch achter zich. Dat was gelijk een stuk minder van niveau."

Een van de voorzetten van Antony werd in Dortmund binnengekopt door Sébastien Haller, die volgens Kieft 'in die situatie goed gebruik maakte van dat enorme lichaam van hem'. "In feite moet Haller maar één ding doen in dit Ajax-elftal: in het strafschopgebied rond de penaltystip staan. Meer is niet nodig om met zulke medespelers rondom hem een grote hoeveelheid kansen te krijgen. Hallers moyenne in de Eredivisie kan nog hoger gezien de tegenstand die Ajax daarin ondervindt. In de combinatie moet hij het wat simpeler houden. Soms wil hij te veel. Hij moet zich concentreren op het maken van doelpunten en fungeren als aanspeelpunt. Gewoon simpel: aannemen en kaatsen."