Valentijn Driessen: ‘Hij is bezig eerste stappen naar vergetelheid te maken'

Vrijdag, 5 november 2021 om 08:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:51

Valentijn Driessen vindt het ‘treurig om te zien’ hoe Myron Boadu bij AS Monaco, in zijn optiek, met de ziel onder zijn arm rondloopt. Twee weken na zijn eerste doelpunt voor de Ligue 1-club, in de 1-2 zege op PSV in de Europa League, mocht de aanvaller donderdagavond in het weerzien met de Eindhovenaren (0-0) opnieuw aan het startsignaal verschijnen. Na 66 minuten werd Boadu vervangen door concurrent Wissam Ben Yedder. Driessen denkt dat het verstandshuwelijk tussen Boadu en AS Monaco geen succes zal worden.

“Jonge spelers die voor het buitenland kiezen, verdienen een aanpassingsperiode. Maar z’n technische tekortkomingen hebben niets met een andere cultuur of een ander elftal te maken. Technisch komt Boadu tekort voor een spits op top- en zelfs subtopniveau”, benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in zijn column in het dagblad. “Financieel heeft de Amsterdammer het ongetwijfeld goed voor elkaar in het belastingparadijs, maar sportief is Boadu bezig zijn eerste stappen naar de vergetelheid te maken.”

Boadu speelde donderdag zijn vijftiende duel voor AS Monaco en kwam zogezegd alleen in het Philips Stadion tot scoren. In de resterende veertien duels, waarin hij slechts vijf keer basiskracht was, kwam hij niet verder dan een assist: in de 1-3 zege op Clermont Foot. Driessen vraagt zich af of clubs als AS Monaco en ook OGC Nice voortaan nog wel hun miljoenen gaan uitgeven bij AZ. “Want ook Calvin Stengs kent een moeizame start in Zuid-Frankrijk.” Hij wijst op de cruciale aanwezigheid van Mino Raiola. “Met zijn uitstekende contacten met de beleidsbepalers bij AS Monaco en OGC Nice was het voor hem redelijk eenvoudig om miljoenen los te weken.”

Driessen is juist wel onder de indruk van de manier waarop Teun Koopmeiners zich in zijn eerste maanden bij Atalanta manifesteert. “Wie hem de laatste weken ziet spelen in Italiaanse dienst, denkt dat hij dit elftal al wekenlang bij de hand neemt. (...) Ondanks zijn jeugdige leeftijd, 23 jaar, maakt Koopmeiners zelfs op het niveau van de Champions League een bijzonder volwassen indruk. Ook de intensiteit en snelheid op het hoogste podium kosten hem geen moeite”, zag de journalist toen hij de duels van het team van trainer Gian Piero Gasperini bekeek.

“Wat die snelle aanpassing extra bijzonder maakt, was dat Atalanta al over een heel goed en ingespeeld team beschikte en de Nederlander binnenstapte toen Gasperini zijn meeste puzzelstukjes al had gelegd. In tegenstelling tot Boadu en Stengs hoeft niemand zich over Koopmeiners te bekommeren. Die dopt zijn eigen boontjes. Z’n AZ-maatjes in den verre moeten dat nog bewijzen”, besluit Driessen. Koopmeiners speelde afgelopen week in de Champions League tegen Manchester United (2-2) zijn twaalfde duel in het tenue van Atalanta. In elk van de laatste drie duels van de Serie A-club had hij een basisplaats en speelde hij negentig minuten.