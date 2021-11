Sporting Portugal vernietigt Besiktas en bedreigt Borussia Dortmund

Woensdag, 3 november 2021 om 22:57 • Laatste update: 23:12

Sporting Portugal heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de Champions League. De ploeg van trainer Rúben Amorim was in eigen huis met 4-0 te sterk voor Besiktas, mede door twee treffers van Pedro Gonçalves. Dankzij de zege komt Sporting in punten gelijk met Borussia Dortmund (zes); Ajax gaat met twaalf punten aan kop, terwijl Besiktas puntloos laatste blijft in Groep C. Internazionale boekte tegelijkertijd een 1-3 uitzege op Sheriff Tiraspol. Door de overwinning staat Internazionale met zeven punten tweede in Groep D, op twee punten van koploper Real Madrid.

Sporting Portugal - Besiktas 4-0

Met tien minuten op de klok kreeg de thuisploeg de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Pablo Sarabia gaf voor op Paulinho, die van dichtbij hard de kruising trof. Een minuut later kreeg Sporting op soortgelijke wijze de kans om alsnog de score te openen. Sarabia gaf opnieuw voor op Paulinho, die ditmaal wel tussen de palen schoot. Met zijn voeten wist doelman Ersin Destanoglu ternauwernood redding te brengen. Halverwege de eerste helft dook Cyle Larin plots achter de verdediging van Sporting op. Het schot van de aanvaller ging echter voorlangs. Aan de andere kant ging de bal uit de tegenaanval voor os Leões op de stip, toen Ridvan Yilmaz zijn tegenstander Gonçalves opzettelijk in de rug liep. De vleugelaanvaller stuurde vervolgens zelf vanaf elf meter Destanoglu de verkeerde hoek in: 1-0.

Vijf minuten later wist de thuisploeg de marge te verdubbelen. Gonçalves kapte Ridvan Yilmaz uit en schoot vervolgens droog in de korte hoek binnen: 2-0. Luttele minuten later breidde de ploeg van trainer Amorim de score verder uit. Paulinho dribbelde vanaf links naar binnen om vanaf een meter of twintig met een laag hard schot af te werken: 3-0. De thuisploeg ging in de tweede helft direct op zoek naar de vierde treffer. Een voorzet van Sarabia zeilde op de bovenkant van de lat. De bal viel tien minuten na rust wat gelukkig voor de voeten van de Spaanse vleugelaanvaller, die daardoor alsnog eenvoudig voor de volgende Portugese treffer kon aantekenen: 4-0. Besiktas eindigde de wedstrijd in de blessuretijd nog met tien man na een rode kaart voor Souza.

Sheriff Tiraspol - Internazionale 1-3

Bij de bezoekers startte Stefan de Vrij in de basis, terwijl Denzel Dumfries ten faveure van Matteo Darmian op de bank begon. Na ruim een kwartier spelen liet Inter zich voor het eerst gelden. Edin Dzeko kopte een hoekschop van Nicolò Barella net naast de linkerpaal. De ploeg van trainer Simone Inzaghi drong halverwege de eerste helft meer aan. Eerst schoot Darmian rakelings langs de tweede paal en vervolgens zag Lautaro Martínez twee pogingen van dichtbij geblokt worden. De Argentijn probeerde het vijf minuten voor rust nogmaals met een gevaarlijk schot. Ditmaal stond de paal de aanvaller echter in de weg.

De tweede helft was acht minuten onderweg toen Inter de ban in Tiraspol wist te breken. Marcelo Brozovic kapte op de rand van het zestienmetergebied twee spelers uit en schoot vervolgens hard en droog binnen met een laag schot: 0-1. Halverwege de tweede helft werd de wedstrijd door Inter in het slot gegooid. De Vrij kopte een corner van Brozovic van dichtbij op doelman Georgios Athanasiadis, waarna Milan Skriniar in twee instanties raak schoot: 0-2. Tien minuten voor tijd mocht ook invaller Alexis Sánchez meedelen in de feestvreugde. De Chileen snoepte de bal af van aanvoerder Gustavo Dulanto en werkte vervolgens zelfverzekerd af: 0-3. Adama Traoré zorgde in de blessuretijd nog voor de eretreffer van de thuisploeg.