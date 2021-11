Humberto Tan: ‘Ik dacht eerst dat Wesley grapte, maar hij heeft nieuws’

Woensdag, 3 november 2021 om 20:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:06

Wesley Sneijder gaat stoppen met zijn trainersopleiding, zo onthult de analyticus tijdens de voorbeschouwing op het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en Ajax. De oud-middenvelder ligt naar eigen zeggen ‘niet op een lijn met de KNVB’ en heeft besloten voorlopig te breken met de bond.

“Jij kondigt het aan als een mooi moment, maar mooi vind ik het zeker niet”, reageert Sneijder bij RTL7 op de inleiding van presentator Humberto Tan. “Maar ik kwam niet met de KNVB op een lijn. En dat is jammer. Ik begrijp natuurlijk dat ik iets moet leren, want ik ben geen trainer... Maar er wordt gesuggereerd dat wij ex-voetballers helemaal geen ervaring hebben, en dat is natuurlijk onzin. Ik heb heel veel trainers meegemaakt, en ik heb daar echt wel een stukje ervaring meegekregen. Ook hoe het wel en niet moet.”

“Daardoor zie ik ook wat voor type trainer ik straks zelf ook zal zijn”, vervolgt Sneijder. “Ik zie mezelf veel meer als manager dan als een echte veldtrainer. Mijn wens was eigenlijk dat ik een stukje maatwerk kon krijgen. Dus ik wilde dat ik meer begeleiding zou krijgen richting het managen van een team. Maar dat paste niet in het beeld van de KNVB. Dan wordt het heel erg lastig. Dus helaas hebben we voor nu afscheid genomen van elkaar.”

“Hoe het er nu voorstaat ga ik niet door bij de KNVB. Hoe dat straks in de toekomst is, weet ik niet. Ik moet dingen leren die niet echt bij mij passen. Ik heb daar met Alfred Schreuder een goed gesprek gehad en die gaf ook aan dat de KNVB meer maatwerk moet leveren. Bij mij kwam naar boven dat ik meer een manager ben dan een veldtrainer, maar daar wil de KNVB niet in mee. Jammer, maar helaas. Ik heb 134 interlands op mijn naam staan, maar ik heb nog nooit een passoefening gezien met een rollende bal. Dat vind ik onzin en lachwekkend. Ik wil nog altijd graag trainer worden, maar wel op een manier die het beste bij mij past en dat is, met alle respect, niet bij de amateurs, maar hogerop”, aldus Sneijder.

De KNVB reageert in een kort statement op de beslissing van Sneijder. "We hebben Wesley een alternatieve planning geboden en individuele begeleiding. Dat hij nu andere prioriteiten heeft, is zijn keuze. Wij vinden het jammer, de deur staat altijd open voor hem", klinkt het vanuit Zeist.