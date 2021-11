‘De trainer kan nu al niet meer om Teun Koopmeiners heen’

Dinsdag, 2 november 2021 om 23:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:05

Atalanta was dinsdagavond in de Champions League andermaal dicht bij een stunt tegen Manchester United. Lange tijd stond de ploeg van Gian Piero Gasperini op een 2-1 voorsprong, totdat Cristiano Ronaldo alsnog een punt redde voor de bezoekers met een volley in de slotminuut. Voor Marten de Roon en Teun Koopmeiners, die allebei de volledige wedstrijd in actie kwamen, betekende dat een flinke streep door de rekening. Desondanks wist Koopmeiners indruk te maken.

"Voor de neutrale toeschouwer is het een fantastische Champions League-avond, maar voor ons is het heel zuur dat precies hij ‘m weer twee keer zo perfect raakt", doelt de middenvelder bij RTL op Ronaldo. "Zeker die laatste in de blessuretijd. We weten dat hij die kwaliteiten heeft, dat weet iedereen. Vandaag verdienden we misschien wel om te winnen, omdat we het bij vlagen heel goed deden. Al met al vind ik dat wij een goede pot hebben gespeeld. Eigenlijk kan ik niet leven met dit gelijkspel, omdat je ‘m zo kut tegen krijgt."

Koopmeiners voelt zich goed bij Atalanta en lijkt zijn plekje in het elftal van Gasperini nou al gewonnen te hebben. De laatste drie duels maakte hij de negentig minuten vol. "De club, de spelersgroep en de trainer bevallen me heel goed" vervolgt hij. "Ik ben blij met de minuten die ik kan maken. Het is moeilijk, want het systeem en de visie op voetbal is hier compleet anders. Er wordt iets anders gevraagd van een controlerende middenvelder, met name van een verdedigende controleur. Bij AZ was ik meer spelverdeler en had ik bijna een vrije rol voor de verdediging."

?? Volgens Mario Been en Marciano Vink is Teun Koopmeiners nu al onmisbaar voor Atalanta: "Hij is de patron van het elftal"#Voetbalpraat pic.twitter.com/51XKCO1QP2 — ESPN NL (@ESPNnl) November 2, 2021

De middenvelder merkt in zijn eerste maanden in Italiaanse dienst een aantal duidelijke verschillende met het voetbal in Nederland. "Bij AZ kon ik de ballen naar links en rechts spelen", vertelt Koopmeiners. "Hier moet je de ballen eigenlijk vooral naar voren en achteren bewegen en niet eens naar de as toe, want die moet open blijven. Verdedigend speel je meer man op man en minder in de zone zoals in Nederland. Er zijn een hoop details die anders zijn. Het vergt aanpassingstijd, maar daarom ben ik blij dat ik zoveel minuten kan maken. Ik ben hier heel gelukkig."

Ook bij Voetbalpraat kwam het spel van Koopmeiners dinsdagavond voorbij. "Koopmeiners speelde als een patroon", aldus Marciano Vink. "Echt fantastisch. Ik kan me voorstellen dat je om dit soort wedstrijden naar een betere club gaat. Hij was zó comfortabel aan de bal. Hij verstuurde ballen over veertig meter, het maakte hem niet uit. En met Duván Zapata had hij iemand voorin aan wie hij de ballen kwijt kon. Hij is ballen aan het versturen als in zijn beste tijd bij AZ. In Italië moet je zakelijk spelen, dat kan Teun. En Teun heeft nog iets extra's. Hij heeft een geweldige pass én overzicht. Dat zijn de belangrijkste kernwaarden om in Italië te slagen als middenvelder."

Ook Mario Been is positief gestemd over de ontwikkeling van Koopmeiners. "Hij heeft een moeilijk begin gehad, omdat hij moest wennen aan het systeem, maar nu merk je dat de trainer niet meer om hem heen kan. Hij heeft een schot uit de tweede lijn en ziet het spelletje net even iets sneller dan anderen. Ik dacht dat ze weer een keuze zouden moeten maken als Marten de Roon terug zou keren vanuit de verdediging, maar dat is nog niet gebeurd. Ja, hij (Koopmeiners, red.) is echt het patroon van het elftal. "