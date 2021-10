Erik ten Hag: ‘Wat ik van hem vond? Nou, zijn keuzes waren niet al te goed’

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 21:44 • Mart van Mourik

Erik ten Hag heeft zich kritisch uitgelaten over Antony. Na afloop van het Eredivisie-duel tussen Ajax en Heracles Almelo (0-0) zoekt de trainer in gesprek met Hélène Hendriks van ESPN naar redenen voor het tegenvallende spel van zijn ploeg. Onder meer de Braziliaanse rechtsbuiten liet het afweten, erkent Ten Hag.

“Het was een strijd vandaag”, vertelt de keuzeheer van de Amsterdammers na afloop van het gelijkspel. “Als we aan het begin van de wedstrijd de kansen benutten, dan wordt het een stuk makkelijker. Vooral via Antony braken we een aantal keer goed door, en van die kansen moet er wel eentje binnen. Daarna gaat Heracles erin geloven, en dan krijg je zo’n wedstrijd die je kunt verwachten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Wat ik van Antony vond?”, vervolgt Ten Hag desgevraagd. “Nou, zijn keuzes waren niet al te goed. Hij moet via de rechterkant scoren. En hoe hij dat dan doet... Kijk, de keuzes van wanneer hij moet afwerken, wanneer hij moet doorpassen om iemand in een betere positie te brengen... Dat soort dingen had hij vandaag niet altijd goed in de gaten denk ik. Hij had wel heel veel dreiging vandaag en hij was moeilijk af te stoppen. Maar hij moet dan wel het verschil maken. Dat is de vorm van de dag”, besluit de trainer.

Over de openingsfase Ten Hag is allerminst negatief, maar door het gebrek aan daadkracht van de Amsterdammers liep het uiteindelijk toch nog spaak in de ogen van de trainer. “Heracles heeft goed gespeeld, maar dat lag aan ons. Ze gingen steeds een stapje harder lopen. Ik denk dat iedere ploeg het hier lastig heeft. Wij moeten iedere wedstrijd winnen, en als we dat niet doen, is dat niet goed genoeg. Helder, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar uiteindelijk hebben we ook niet verloren. Als je niet kunt winnen, dan mag je ook niet verliezen. Dat hebben de jongens goed begrepen”, aldus de oefenmeester.