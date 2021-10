‘Erik ten Hag zegt ’nee‘ tegen megasalaris van dertien miljoen euro’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 10:37

Het is onwaarschijnlijk dat Erik ten Hag Ajax verlaat voor een avontuur bij Newcastle United, zo meldt de Britse tabloid de Daily Star woensdagochtend. Valentijn Driessen verwacht ook dat de Nederlandse oefenmeester de trainersvacature van The Magpies niet in zal vullen. Newcastle is na het recente ontslag van Steve Bruce op zoek naar een nieuwe manager, maar Ten Hag lijkt hier in ieder geval geen interesse in te hebben ondanks dat hij naar verluidt een megasalaris tegemoet kon zien in Engeland.

“Nee, Ten Hag gaat niet”, geeft Driessen woensdagochtend aan in het radioprogramma van Veronica Inside. “Hij gaat de Champions League toch niet inruilen voor de Championship?” Newcastle viel onlangs in handen van een steenrijk investeringsfonds met een Saudische achtergrond en behoort hierdoor op papier tot de rijkste clubs ter wereld. De Daily Mail meldde dinsdag dat Newcastle de trainer van Ajax met een megasalaris naar de Premier League wil lokken. Voor de Nederlandse oefenmeester zou een brutosalaris van dertien miljoen euro klaarliggen, waar netto ruim zeven miljoen euro van over moet blijven. Met dat salaris zou Ten Hag na Josep Guardiola en Jürgen Klopp de derde best betaalde trainer van Engeland worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De trainer van Ajax zou echter helemaal geen interesse hebben in een avontuur bij Newcastle. Iemand die wel geïnteresseerd is om op St. James’ Park aan de slag te gaan, is Gennaro Gattuso. De Italiaanse manager werd in mei ontslagen bij Napoli en vertrok kort daarop al na 22 dagen bij Fiorentina. Paulo Fonseca ligt nog altijd op poleposition om het stokje van Bruce over te nemen. De Portugees schakelde Ajax vorig seizoen nog uit in de Europa League met AS Roma. De eerste gesprekken tussen Fonseca en enkele functionarissen van Newcastle hebben vorige week plaatsgevonden.

Ook de namen van Roberto Martínez, Frank Lampard en Lucien Favre staan op de shortlist. Van het aankoopbeleid van de Premier League-club wordt inmiddels veel verwacht. Al heeft de algemeen directrice Amanda Staveley deze verwachtingen alweer getemperd. “Januari is niet het meest ideale moment om spelers aan te trekken. De meest gunstige transferperiode is de zomer.” Komende zaterdag, als de Newcastle het in eigen huis opneemt tegen Chelsea, staat normaal gezien Graeme Jones als interim-manager voor de groep. Newcastle draait tot dusver een teleurstellend seizoen met vier punten uit negen duels en houdt in de Premier League enkel Norwich City onder zich.