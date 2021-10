‘Ajax is dé club in Europa om naartoe te gaan als jong talent’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 09:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:46

Als er iemand is in Nederland die weet hoe het is om te domineren met Ajax, dan is het Siem de Jong. De middenvelder werd vier keer op rij landskampioen met de Amsterdammers, won de TOTO KNVB Beker en schreef met Ajax twee keer de Johan Cruijff Schaal op zijn naam. De Jong volgt zijn voormalig werkgever nog altijd op de voet en vindt het knap hoe de club zich momenteel manifesteert in Europa, zo vertelt hij in gesprek met Voetbalzone.

Door Mart Oude Nijeweeme

Anderhalve week geleden was het moment weer even daar dat Siem de Jong zijn kunsten kon laten zien tegen zijn oude club. Door een blessure werd het een race tegen de klok voor de middenvelder van sc Heerenveen en kwam hij slechts tien minuten in actie. "Ik kijk naar Ajax als een heel goed team", vertelt De Jong. "Met veel jongens heb ik nog samen gespeeld. Het is bijzonder om daar onderdeel van te zijn geweest. We hadden veel goede spelers en ik heb met Erik ten Hag mogen werken. Daar heb ik veel van geleerd. Maar ik kijk op dit moment vooral naar Ajax als een moeilijke tegenstander voor ons."

Dat bleek onlangs in het Abe Lenstra Stadion, waar Ajax zonder te domineren een vrij eenvoudige 0-2 zege boekte. De Amsterdammers gaan fier aan kop in de Eredivisie en staan ook in Europees verband hun mannetje. "Ik heb er een tijd gezeten en weet hoe moeilijk het is om te domineren in Europa of Nederland", gaat De Jong verder. "Dat hebben ze de laatste jaren toch knap neergezet. Dat is mooi om te zien, ook van afstand. Ik denk dat ze zichzelf heel goed gepositioneerd hebben. Als je ziet hoe ze om zijn gegaan met talenten als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt en hun stappen naar een volgende club. De term For The Future vind ik ook heel sterk bedacht. Ze hebben zichzelf gepositioneerd als dé club om als jong talent naartoe te gaan en jezelf te laten zien."

Ondanks dat het Ajax van nu veel overeenkomsten heeft met het Ajax van toen, ziet De Jong ook een aantal belangrijke verschillen. "Ze hebben financieel flinke stappen gezet", meent de voormalig Ajacied. "Als je ziet hoeveel geld er toen werd uitgegeven en wat ze nu uitgeven, dat is wel een verschil. Maar ook op individueel niveau zit er nu meer kwaliteit dan in mijn tijd. En in het spel. In mijn tijd hadden we vaak moeite met tegenstanders die zich ingroeven en het veld klein maakten, daar worden ze nu steeds beter in. De kwaliteit van Ajax is dat ze niet afhankelijk zijn van één speler. Meerdere spelers kunnen het verschil maken."

De Jong vertrok in 2014 naar Engeland na vier keer op rij de titel te hebben veroverd met Ajax. Eenmaal terug in Amsterdam in 2017 genoot hij niet het volledige vertrouwen van Ten Hag en belandde hij op de reservebank. "Misschien heb ik dat vertrouwen niet afgedwongen", zegt een kritische De Jong. "Dat was in een periode dat ik moest bewijzen dat ik helemaal fit was, daar heb ik veel energie ingestoken. Maar er was gewoon heel veel kwaliteit en ik wist mijn rol. Vlak voordat ik naar Amerika ging stond ik in de basis. Dat was voor mij het moment om het te laten zien, maar die wedstrijd verloren we. Dan heb ik dat moment misschien niet gepakt."

Bekijk hier het fragment over Veronica Inside (vanaf 27.40 min)

Desondanks neemt De Jong Ten Hag niets kwalijk. De huidige successen van Ajax zijn mede op het conto te schrijven van de Twentse oefenmeester. Ten Hag gaat met zijn ploeg aan kop in de Champions League en declasseerde vorige week Borussia Dortmund in eigen huis. "Ik merk wel dat Erik veranderd is", zegt De Jong. "Zijn eerste jaar was voor hem ook moeilijk. Hij kwam in een lastige situatie. Ze begonnen die zomer pas te investeren. Maar ik kan me herinneren dat hij zoekende was naar de juiste tactiek en de juiste opstelling. Na de zomer maakte hij stappen, ook door een aantal goede aankopen. Tactisch heb ik veel van hem geleerd, dus in dat opzicht was het een interessante periode voor mij om mee te maken. Ik vond het alleen jammer dat ik niet veel in de basis heb gestaan, maar dat zal elke speler hebben."

Alvorens De Jong terugkeerde bij Ajax, stond hij eerst nog een seizoen onder contract bij PSV, de club waar op dat moment ook zijn broer speelde. Zijn broer waar momenteel zoveel om te doen is. Siem en Luuk de Jong hebben veel contact met elkaar, nu laatstgenoemde meteen voor de leeuwen is gegooid bij Barcelona. "Ik denk dat alle jonge kinderen dromen om voetballer te worden. En als je eenmaal profvoetballer bent, droom je ervan om voor Barça te spelen", aldus Siem de Jong. "Ik denk dat het voor hem een ultieme ervaring is om voor zo'n club te spelen. Door alles wat er nu gebeurt moet hij er direct staan. Daar wordt hij op afgerekend en dat hoort erbij. Maar ik hoop wel dat hij er ook van kan genieten."

Dat genieten gaat Luuk de Jong de afgelopen weken niet goed af. De centrumspits mocht het mede door blessureleed een aantal weken vanaf het begin laten zien, maar kreeg een storm aan kritiek over zich heen. Dat hij in zijn eerste weken als speler van Barcelona veelvuldig werd vergeleken met de vertrokken Lionel Messi en Luis Suárez, ging er bij Siem de Jong maar moeilijk in. "Het is moeilijk om Luuk te vergelijken met Messi. Dan weet ik niet of je je voldoende in het voetbal hebt verdiept. Dan moet je misschien meer voetbal kijken als je dat soort vergelijkingen maakt, want dat slaat natuurlijk nergens op. Ik hoop dat hij belangrijk kan zijn in zijn rol. Ik weet zeker dat hij er alles aan zal doen om belangrijk te zijn voor de club, maar om hem te vergelijken met Messi... Dat heeft voor mij niet veel zin."

Volgens Siem de Jong is zijn broer er wel aan gewend om af en toe een kritische noot over zichzelf te horen. "En dat wordt bij een van de grootste clubs ter wereld natuurlijk niet minder. Ik kan alleen tegen hem zeggen dat hij misschien niet alles moet lezen. Dat doe ik al jaren niet meer en dat maakt je een stuk gelukkiger in de wereld. Ik denk dat het voor hem moeilijk is om op dit moment te genieten. Je wilt als voetballer succesvol zijn. Barcelona moet elke wedstrijd winnen. Zo leeft hij er naartoe en daar zal hij zichzelf op afrekenen. Als dat niet lukt, frustreert hem dat. Misschien dat hij er achteraf wel meer van geniet dan nu."