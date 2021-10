Directeur Koevermans vertrekt na reeks van incidenten bij Feyenoord

Woensdag, 27 oktober 2021 om 08:32 • Laatste update: 08:53

Mark Koevermans vertrekt per 1 december als algemeen directeur van Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend. Feyenoord schrijft dat ‘dat hij na een reeks van incidenten niet langer het gevoel heeft goed te kunnen functioneren en beslissingen te kunnen nemen, zonder zich af te vragen of dit impact zal hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin’. Koevermans kreeg de afgelopen maanden meerdere keren te maken met incidenten bij zijn eigen huis.

“Feyenoord zit al vanaf mijn kinderjaren in mijn hart”, zegt Koevermans op de website van Feyenoord. “Bij mijn aanstelling gaf ik niet voor niets en zonder overdrijving aan dat met werken voor Feyenoord voor mij een jongensdroom in vervulling ging. Daarmee is het vandaag geen fijne dag voor mij. Het doet pijn dit besluit te hebben moeten nemen, maar ik denk dat dit het beste is ondanks de wetenschap dat ik de club, de collega’s en veel mensen in de directe omgeving van de club zal gaan missen.”

Het huis van Koevermans werd in september beklad met graffiti, terwijl er tevens stenen door de ruiten van de voordeur werden gegooid. Op de woning van Koevermans werd de tag RJK (Rotterdamse Jongeren Kern) achtergelaten, waarmee duidelijk leek uit welke hoek de actie komt. De directeur van Feyenoord deed aangifte, zo bevestigde de Rotterdamse politie. Het was niet voor het eerst dat Koevermans thuis lastig wordt gevallen. In juni kreeg hij ook al 'bezoek' van ontevreden supporters van de club. De incidenten leken gerelateerd aan de woede over de plannen voor de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord.

Koevermans zag zich vorige week genoodzaakt om zich fel uit te spreken, nadat een delegatie van Union Berlin in de binnenstad werd aangevallen door supporters van Feyenoord. "Ik heb de mensen van Union donderdag tijdens de gebruikelijke lunch gesproken en we hebben ons excuses aangeboden. Er is met stoelen gegooid naar die mensen. Waar zijn we dan mee bezig?”, reageerde Koevermans in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik schaam me als mens, Rotterdammer en Feyenoorder. Dit is voor het imago van Feyenoord ook heel erg slecht. Het is een klein groepje dat deze ellende aanricht, maar het is wel hardnekkig. We willen hier vanaf, maar dat valt niet mee.”

Voormalig proftennisser Koevermans was sinds 2009 in dienst van Feyenoord, aanvankelijk als commercieel directeur en de laatste twee jaar als algemeen directeur. Koevermans volgde Jan de Jong, inmiddels directeur van Eredivisie CV, in eerste instantie op interim-basis op en trad later definitief in dienst als algemeen directeur. Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commisarissen, en vice-voorzitter Gérard Moussault geven woensdag een persconferentie om het vertrek van Koevermans toe te lichten.