De Mos verbaasd na Ajax - PSV: ‘Daar had Götze helemaal geen zin in’

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 08:05

Aad de Mos is verbaasd door de rol van Mario Götze in de wedstrijd tussen Ajax en PSV (5-0). De oefenmeester in ruste constateert in gesprek met De Telegraaf dat de Duitse aanvallende middenvelder door trainer Roger Schmidt werd opgeofferd om linksback Daley Blind af te stoppen. De Mos stelt tevens dat het ‘te vrijblijvend’ is bij PSV en wijst op het feit dat Götze soms is vrijgesteld van trainingen.

“Daar had Götze helemaal geen zin in. Om backs af te stoppen moet je agressief zijn”, zegt De Mos over de rol van Götze in de Johan Cruijff ArenA, waar hij de directe tegenstander was van Blind doordat er met Eran Zahavi en Carlos Vinícíus twee echte spitsen in de basiself stonden. “Maar Schmidt was aan het goochelen en PSV was weer terug bij af. We hebben ons door de goede start zand in de ogen laten strooien. PSV heeft vier duels gespeeld waarin het erom ging. Tegen Benfica, Monaco, Feyenoord en Ajax was het onthutsend zwak.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Mos vindt het veelzeggend dat de jonge Cody Gakpo en Noni Madueke - die ontbraken in Amsterdam - de dragende spelers zijn bij PSV. “Jurriën Timber en Ryan Gravenberch kunnen zich bij Ajax in een omgeving van 200, 300 interlands ontwikkelen. Die worden gesteund door onder anderen Tadic en Blind. Bij PSV speelt Götze zijn wedstrijden, gaat naar huis en is soms vrijgesteld van trainingen. Dat is te vrijblijvend.”

Als het aan De Mos ligt, worden de onderhandelingen met Schmidt over het verlengen van zijn aflopende contract on hold gezet en moeten er in de winterstop ‘harde noten worden gekraakt’ als het niet snel beter gaat. “Ajax bijbenen kun je vergeten. Het is allemaal veel te weinig. De verkeerde pionnen zijn gehaald”, aldus De Mos, die alleen André Ramalho een aanwinst vindt. “Ajax heeft meer geld, maar daar kan PSV zich niet alleen achter verschuilen. In Amsterdam hebben ze ook spelers gehaald voor maar tien miljoen euro. Daar is de scouting veel beter.”