Romano schiet reacties over Ten Hag in podcastchat direct af

Maandag, 25 oktober 2021 om 16:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:04

Het bestuur van Manchester United heeft nog geen oordeel geveld over de toekomst van Ole Gunnar Solskjaer. De trainer staat onder grote druk na de 0-5 nederlaag tegen Liverpool van zondag. Volgens journalist Fabrizio Romano heeft clubdirecteur Richard Arnold al zijn afspraken van maandag afgezegd, zodat hij gesprekken kan voeren met eigenaar Joel Glazer over de situatie en de positie van Solskjaer.

In zijn Here We Go-podcast spreekt Romano de geruchten tegen dat er zondagnacht een crisisberaad plaatsvond op Old Trafford. "Maar vandaag wordt de situatie van Solskjaer wel besproken. Het spel tegen Leicester City (4-2 nederlaag) en Atalanta (3-2 zege) was slecht, maar na die wedstrijden bleef het bestuur achter de trainer staan. De boodschap was dat Solskjaer tijd zou krijgen om het tij te keren. Nu is het gevoel compleet omgeslagen. De positie van Solskjaer wordt tegen het licht gehouden. Het bestuur is aan het bepalen wat de beste optie is: hem ontslaan of met hem doorgaan?"

In de podcast worden Zinédine Zidane en Antonio Conte genoemd als de enige toptrainers die momenteel werkloos zijn en Solskjaer makkelijk zouden kunnen opvolgen. Volgens Romano staat Conte in ieder geval open voor gesprekken met Manchester United. De journalist stipt aan dat de oefenmeester normaliter niet midden in een seizoen aan de slag wil gaan bij een club, maar dat hij wel oren heeft naar de functie op Old Trafford. “Er zijn nu nog geen officiële gesprekken. Hij staat niet in contact met Manchester United. Maar als hij wordt gebeld, staat hij klaar om de aanbieding te accepteren.”

Luisteraars van de podcast laten in de chatfunctie op Twitch massaal de naam van Erik ten Hag vallen als nieuwe trainer van Manchester United, maar Romano is daar sceptisch over. "Jullie zeggen dat misschien ook vanwege zijn stijl. Ik ben het ermee eens dat Ten Hag met zijn stijl de perfecte persoon is om iets op te bouwen voor de lange termijn bij Manchester United. Maar het gaat fantastisch met Ajax. Ze hebben het geweldig gedaan tegen PSV en Borussia Dortmund. Ten Hag is iets moois aan het opbouwen met Ajax. Het is ook een kwestie van respect. In de zomer heeft Ten Hag gesproken met Tottenham Hotspur, maar hij stelde zich respectvol op. Ajax besloot hem daarom een nieuw contract aan te bieden en dat heeft hij ondertekend. Het zou heel respectloos zijn om in oktober te vertrekken en dat is niet de stijl van Ten Hag. Ook vanwege zijn relatie met Marc Overmars zie ik dat niet gauw gebeuren."