‘Je had het gevoel dat vlotte combinaties van Ajax bij hem stopten, maar nu...'

Zondag, 24 oktober 2021 om 20:06 • Chris Meijer • Laatste update: 21:40

Sébastien Haller heeft een goede indruk achtergelaten tijdens het duel tussen Ajax en PSV (5-0). Hedwiges Maduro, Arnold Bruggink én Erik ten Hag laten zich na afloop lovend uit over de Frans-Ivoriaanse spits, die een doelpunt en een assist voor zijn rekening nam. Ten Hag benadrukt dat Haller ‘ongehoord veel’ kritiek kreeg, maar het nu waarmaakt. Het totaal van Haller staat dit seizoen op dertien doelpunten en vijf assists in veertien officiële wedstrijden.

Ten Hag krijgt voor de camera van ESPN de vraag of hij het huidige spel van Haller als ‘persoonlijk succes’ ziet, daar de spits aanvankelijk veel kritiek kreeg. “Beetje? Ongehoord veel. Maar ik heb toen al gezegd: blijf rustig en maak het waar. Hij is mentaal ijzersterk en heeft ontzettend veel veerkracht. Hij maakt het waar en houdt altijd tegenstanders bezig. Het is zo lastig om tegen hem te spelen. Hij heeft meer techniek dan iedereen vermoedt en is een goede afmaker.”

De analisten van ESPN krijgen na het interview met Ten Hag de vraag in welk opzicht Haller zich het meest ontwikkeld heeft. “In het verwerken van een bal: kaatsen, doorvoetballen”, reageert Maduro. “Daar was heel veel kritiek op in het begin. Dat was ook terecht, hij leed heel veel balverlies. Je had het gevoel dat de vlotte combinatie van Ajax bij hem stopten, maar nu gaat het ook via hem heel snel. Je moet ook gewoon wennen aan Ajax.”

“Ik sprak de teammanager van Eintracht Frankfurt (Christoph Preuss, red.) onlangs, die ken ik goed”, zo haakt Bruggink in. Haller speelde tussen 2017 en 2019 voor Eintracht Frankfurt, alvorens West Ham United hem voor vijftig miljoen euro wegkocht. “Die was zo ongelofelijk enthousiast over Haller. Dat is tweeënhalf jaar geleden en zegt wel iets. Hij begon er meteen over dat hij een fantastische persoonlijkheid is. Hij heeft gewoon tijd nodig om weer zijn plek te vinden in Nederland, in het begin was zijn familie nog niet mee. Ik vind hem een topspeler.”