PSV start met Carlos Vinícius; Berghuis wederom aan de aftrap bij Ajax

Zondag, 24 oktober 2021 om 15:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:41

De opstellingen van Ajax en PSV zijn bekend voor de kraker in de Eredivisie. Erik ten Hag geeft op het middenveld bij de thuisploeg opnieuw de voorkeur aan Steven Berghuis boven Davy Klaassen. Roger Schmidt moet het bij de bezoekers onder meer doen zonder smaakmakers Cody Gakpo en Noni Madueke. Het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst is twee punten in het voordeel van de Amsterdammers. Het duel tussen Ajax en PSV begint om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Bij Ajax kan Berghuis wederom op een basisplek rekenen. De linkspoot houdt Klaassen momenteel buiten de basis en krijgt van Ten Hag het volledige vertrouwen op de nummer 10-positie. De oefenmeester van de koploper heeft op een aantal langdurig geblesseerden na geen blessuregevallen. De geblesseerden Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber zijn er niet bij, terwijl André Onana nog een schorsing uitzit. Ajax start tegen PSV ongewijzigd ten opzichte van het Champions League-duel met Borussia Dortmund (4-0).

Bij PSV kampt Gakpo met een enkelblessure. De Oranje-international ging tegen AS Monaco op eigen helft een kopduel aan en kwam daarbij ongelukkig terecht. De aanvaller heeft zich na afloop van de verloren Europa League-wedstrijd laten onderzoeken in het ziekenhuis en heeft daar het slechte nieuws te horen gekregen. Madueke greep in de wedstrijd tegen de Monegasken naar zijn hamstring en moest zich eveneens laten vervangen. Zijn plek wordt ingenomen door Carlos Vinícius, terwijl Gakpo zijn plek ziet worden ingenomen door Bruma.

De basisplek van Vinícius betekent dat Schmidt vermoedelijk teruggrijpt naar het 4-2-2-2-systeem van afgelopen seizoen. De van Benfica gehuurde spits vormt daarin een spitsenkoppel met Eran Zahavi. Het gemis van Gakpo en Madueke zal groot zijn bij de Eindhovenaren. Eerder dit seizoen eiste Madueke een absolute hoofdrol voor zich op in het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal. De buitenspeler nam twee treffers voor zijn rekening in het met 0-4 gewonnen duel. Gakpo scoorde drie keer en gaf zeven assists. Daarmee was hij alleen al betrokken bij tien van de 22 Eredivisiedoelpunten dit seizoen namens PSV.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Tadic; Haller

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangaré; Götze, Bruma; Venícius, Zahavi