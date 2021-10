KNVB is overlast helemaal beu en dreigt de bierkraan dicht te draaien

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 12:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:25

De KNVB denkt er serieus aan om op korte termijn een drietal drastische maatregelen door te voeren in het betaalde voetbal, mocht het de komende tijd nog vaker uit de hand lopen met supporters. De Nederlandse voetbalbond is het beu en vindt het tijd voor actie. Het offensief, waarmee de rust moet terugkeren, telt drie aspecten, waaronder het dichtdraaien van de bierkraan.

Dat laatste moet onder meer voorkomen dat supporters in de toekomst bekers bier naar spelers en supporters van de tegenpartij gooien. Mochten supporters zich nu nog misdragen, dan kan er onmiddellijk worden ingegrepen. De KNVB hoopt het tij vanaf deze speelronde al te keren. "Het móet veranderen", vertelt stelt Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, tegen De Telegraaf. "Als dit niet werkt, zullen er drastischere maatregelen moeten komen, zoals wedstrijden zonder uitsupporters of het definitief staken."

Bluyssen werd zondagavond na de ongeregeldheden bij NEC - Vitesse door directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV gevraagd of het niet raadzaam was om bij elkaar te komen voor een spoedoverleg. Ook directieleden van voetbalclubs gingen in gesprek. "Ik kon het voornemen om bij elkaar te zitten alleen maar beamen", gaat Bluyssen verder. "Er zijn bij zoveel wedstrijden incidenten geweest. Naast het dichtdraaien van de bierkraan bestaat het offensief uit een verplichte registratie voor alle meereizende uitsupporters en minder ruimte voor clubs om zelf straffen uit te delen. Een landelijk stadionverbod gaat vaker tot de mogelijkheden behoren.

"Clubs hebben afgesproken met behulp van camerabeelden biersmijters eruit te pikken en te bestraffen met een stadionverbod. Minimaal 9 en maximaal 36 maanden. De veiligheid van spelers is in het geding", besluit Bluyssen. Deze week maakte Marianne van Leeuwen, de nieuwe directeur betaald voetbal van de KNVB, bekend dat na acht speelronden al meer dan de helft van het aantal stadionverboden is uitgedeeld in vergelijking met een gemiddeld seizoen.