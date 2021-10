Klopp over Salah en Ronaldo: ‘Ik vergelijk ze niet, maar zijn linker is beter'

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 22:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:40

Jürgen Klopp vindt dat Mohamed Salah en Cristiano Ronaldo niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Op de persconferentie voorafgaand aan het Premier League-duel op bezoek bij concurrent Manchester United doopt de oefenmeester van Liverpool de twee sterren beiden tot ‘wereldklasse’, maar betoogt hij dat ieders kwaliteiten op compleet andere vlakken liggen. Ole Gunnar Solskjaer zou echter ‘in elke competitie voor Ronaldo kiezen’.

“Waarom moeten we vergelijken?”, vroeg Klopp zich hardop af in antwoord op een vraag uit de zaal, al vergelijkt hij ze vervolgens toch. “Beiden zijn van wereldklasse. Ik zou zeggen dat Mo’s (Salah, red.) linkervoet beter is, dat Cristiano wellicht beter is in de lucht en met zijn rechtervoet. Wat betreft snelheid: beiden zijn snel en gretig naar doelpunten. Maar ik vind vergelijkingen niet zo interessant, sorry.” Salah wist in alle competities dit seizoen al twaalf keer te scoren in elf wedstrijden; Ronaldo volgt met zes treffers uit negen duels.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Collega Solskjaer was eerder echter een stuk uitgesprokener in zijn antwoord. De Noorse manager gaf aan dat hij ‘altijd voor Ronaldo zou kiezen’ en ‘dat zijn doelpuntenoeuvre fantastisch is’. Toch had hij mooie woorden over voor de sterspeler van zijn opponent. “Salah is on fire op dit moment, als je een paar van de goals bekijkt die hij onlangs gemaakt heeft weten we dat we op onze hoede moeten zijn om hem te verdedigen.” Ook het restant van de voorhoede van the Reds bleef niet onbesproken: refererend naar Sadio Mané, Roberto Firmino en Diogo Jota betoogde Solskjaer ‘95 minuten lang gefocust te moeten blijven om de nul te kunnen houden’.

Met een punt achterstand op koploper Chelsea (achttien om zeventien) hoopt Liverpool komende zondag het stokje van the Blues over te nemen op de ranglijst van de Premier League. Manchester United bezit met veertien punten momenteel een zesde plek en kan met een overwinning dichte aansluiting vinden bij de top. Het zal een hele opgave worden voor the Mancunians, daar de bezoekende ploeg uit Liverpool in alle competities nog ongeslagen is.