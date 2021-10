Tuchel laat in opvallende verklaring weten waarom Hakim Ziyech niet speelt

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 18:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:18

Manager Thomas Tuchel heeft een update gegeven over de fitheid van Hakim Ziyech. Op de persconferentie daags voor het Premier League-duel met Norwich City geeft de coach van Chelsea antwoord op de vraag wat er met de creatieve middenvelder aan de hand is. “Er is iets, bewust of onbewust, dat hem beperkt in zijn beweeglijkheid op het veld”, stelt Tuchel, die zich tevens uitspreekt over de ernst van de blessures van Romelu Lukaku en Timo Werner.

Ziyech maakte in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen een cruciale treffer in de strijd om de Europese Super Cup tegen Villarreal, dat na verlenging met 2-1 verslagen werd. In dat duel verliet de aanvallende middenvelder al na 42 speelminuten het veld met een schouderblessure, waarvan hij twee weken later weer herstelde. Toch lijkt het erop dat Ziyech zich ‘nog niet honderd procent’ voelt, geeft de oefenmeester te kennen tijdens het persmoment. Sinds zijn schouderblessure maakte de middenvelder speelminuten in slechts vijf wedstrijden en was hij tijdens afgelopen Premier League-duel met afwezig wegens ziekte. In de Champions League-wedstrijd tegen Malmö FF bleef Ziyech negentig minuten lang op de bank.

“Wat er met hem aan de hand is?”, reageert Tuchel op de persconferentie. “Aan het begin van het seizoen liet hij duidelijk zien waarom hij een plek op het veld verdiende. Maar sinds zijn opgelopen schouderblessure voelde ik dat het hem veel moeite kostte om zich terug te knokken in het team. Hoewel hij al hersteld is en hij geen pijn heeft, voelt het voor mij alsof hij, onbewust of onderbewust, niet vrijuit kan spelen. Er is iets dat hem beperkt in zijn vrijheid om vrijuit te bewegen, te versnellen en te temporiseren. Ik denk dat hij tijd nodig heeft om zich terug te knokken in het team. Dat is hoe het is. Tijdens zijn afwezigheid hebben zijn vervangers uitstekend gepresteerd. Maar hij is een van ons en we zullen het vertrouwen in hem en het geduld met hem nooit opgeven. Hij blijft een belangrijke speler”, aldus de manager.

Ook kwam Tuchel met een update over de geblesseerd uitgevallen Lukaku en Werner. Beide spitsen verlieten in het gewonnen duel met Malmö (4-0) vroegtijdig het veld en zullen ook tegen Norwich City niet van de partij zijn, laat de oefenmeester weten. “Ze zijn niet inzetbaar voor de wedstrijd van morgen en spelen ook niet tegen Southampton. Het heeft verder geen zin om te speculeren over hoe lang ze wel of niet uitgeschakeld zullen zijn. Ze zijn wel beiden positief gestemd en ze maken zich niet te veel zorgen. De volgende twee duels zijn ze er zeker niet bij, en daarna zien we wel”, aldus Tuchel.