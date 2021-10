Driessen: ‘Geen 20 tot 25 miljoen euro voor Feyenoord, als ze dat vragen’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 16:02 • Dominic Mostert

Luis Sinisterra maakte donderdagavond een goede indruk in de wedstrijd tussen Feyenoord en 1. FC Union Berlin, maar Valentijn Driessen betwijfelt of buitenlandse clubs onder de indruk raken van de aanvaller. Het niveau waarop Feyenoord acteert is niet voldoende om een enorme transfersom over te houden bij een eventueel vertrek van Sinisterra, vermoedt Driessen. Hij denkt dat grote buitenlandse clubs zich sowieso achter de oren zullen krabben voordat ze spelers uit de Eredivisie binnenhalen.

Na afloop van de Conference League-wedstrijd van donderdagavond, waarin Sinisterra indruk maakte met zijn dribbels én het laatste doelpunt maakte, zei analist Kenneth Perez van ESPN dat Sinisterra 'het verschil kan maken' in financieel opzicht. Driessen trekt echter aan de rem. "Er gaat geen enkele speler van Feyenoord voor tientallen miljoenen weg, omdat Feyenoord op een veel te laag niveau acteert: de Conference League", stelt de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-Off. "Dat is niet het niveau waarop spelers weggaan voor twintig miljoen euro, bijvoorbeeld. Je moet dan blij zijn met tien à vijftien miljoen."

"Niemand weet wat die jongen gaat doen bij een volgende club. Misschien is het een voltreffer voor de volgende club, maar je gaat niet 20 tot 25 miljoen euro krijgen als je dat vraagt." Driessen stipt aan dat Sinisterra ook bij de nationale ploeg van Colombia niet verzekerd is van een basisplaats of überhaupt van speeltijd. "Die buitenlandse clubs zijn ook niet gek. Welke spelers zijn nou geslaagd uit Nederland? Zelfs spelers die weggingen bij Ajax, zoals Hakim Ziyech en Donny van de Beek, zitten op de bank."

Spelers van Feyenoord laten zich zien in de Conference League, een toernooi dat het Nederlands voetbal veel punten oplevert voor de UEFA-coëfficiëntentranglijst. Driessen hecht daar echter weinig waarde aan. "Het gaat natuurlijk nergens over. Je haalt al je punten in de Conference League. Het zegt niets over de kracht van het Nederlandse voetbal. We vinden die Conference League opeens heel belangrijk, maar het is gewoon het derde toernooi van Europa. Het is in het leven geroepen om al die kleine landen te laten deelnemen aan Europees voetbal."

Mike Verweij, clubwatcher van Ajax en ook aanwezig bij de podcast, maakt wel duidelijk onder de indruk te zijn van Sinisterra. "Ik moet wel zeggen dat Sinisterra voor Feyenoord goud waard is. Die derde goal had ik waarschijnlijk ook gemaakt, maar afgelopen weekend zag je wel hoeveel het scheelt als hij er niet bij is." Sinisterra was er niet bij in de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-2), omdat hij te laat terug was van zijn interlandverplichtingen. "Ik vind het knap van Feyenoord dat ze zijn talent hebben gezien, want er waren wel twijfels toen hij kwam."