Nederland neemt in topweek nieuwe hap uit gat naar Portugal

Donderdag, 21 oktober 2021 om 23:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:12

Nederland heeft opnieuw een uitstekende Europese speelronde achter de rug en mag blijven dromen van een toekomst met twee directe Champions League-tickets. Dankzij zeges van Ajax, Feyenoord, Vitesse en AZ werd opnieuw een flinke hap genomen uit het gat naar Portugal. Frankrijk, een andere concurrent van Nederland, presteerde zelf ook top en loopt heel licht uit.

Per overwinning schrijft Nederland 0,4 punt bij, waardoor de derde speelronde in totaal liefst 1,6 punt voor het land in het laatje brengt. Voor Portugal en Frankrijk levert elke zege 0,333 punt en elk gelijkspel 0,167 punt op. De Portugezen wisten dankzij de zeges van Sporting Portugal, FC Porto en Sporting Braga afgerond 1,0 punt bij elkaar te voetballen, terwijl Benfica zijn wedstrijd verloor. De Franse clubs deden het nóg beter dan Nederland en bleven deze speelronde ongeslagen. Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Stade Rennes en AS Monaco wonnen, terwijl Lille OSC en Olympique Marseille gelijkspeelden: 1,666 punt in totaal. Voor Nederland is de nederlaag van PSV tegen Monaco extra zuur, omdat Frankrijk een directe concurrent is.

De coëfficiëntenranglijst per 21-10-2021

LAND HUIDIGE SCORE SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 48,081 (+1,666) 36,581 6/6 6. Portugal 46,216 (+1,000) 36,550 4/6 7. Nederland 38,100 (+1,600) 35,200 5/5 8. Oostenrijk 34,050 (+1,200) 28,100 4/5 9. Schotland 32,100 (+1,000) 26,000 2/5 10. Rusland 31,682 (+0,000) 19,082 3/5 11. Oekraïne 31,000 (+0,400) 23,000 3/5 12. Servië 29,125 (+0,250) 22,750 2/4 13. België 28,600 (+0,600) 26,000 4/5

Nederland is op de coëfficiëntenranglijst bezig aan een inhaalrace die op lange termijn succesvol zou kunnen worden. Het gat naar Portugal en Frankrijk is op dit moment enorm, waardoor Nederland dit seizoen op de zevende plek zal eindigen. Na dit seizoen valt echter de score uit 2017/18 weg en voor Nederland betekent dat het wegvallen van een dramatische score, waardoor het land direct een gigantische stap voorwaarts zal zetten richting de twee concurrenten.

Zoals gezegd moet Nederland vooral naar de lange termijn kijken. Zodra de score uit het seizoen 17/18 op 1 juli 2022 wegvalt, neemt Nederland een stap voorwaarts. Deze speelronde werd het gat naar Portugal verkleind met 0,6 punt, maar Frankrijk liep juist licht uit met 0,066 punt. Het gat op de stand vanaf 1 juli 2022 bedraagt nu nog 1,350 punt tot de Portugezen en 1,381 tot Frankrijk. Dat is belangrijk, omdat landen in de top 6 van de ranglijst twee deelnemers leveren voor de groepsfase van de Champions League. Op de zevende plek heeft Nederland nu maar één vaste deelnemer aan die groepsfase.

Behaalde punten deze speelronde per club

LAND SCORE SCORE PER CLUB Frankrijk +1,666 PSG +0,333 | Lille +0,167 | Lyon +0,333 | Rennes +0,333 | Marseille +0,167| Monaco +0,333 Portugal +1,000 Sporting Portugal +0,333 | Benfica +0 | FC Porto +0,333 | Sporting Braga +0,333 Nederland +1,600 Ajax +0,4 | PSV +0 | AZ +0,4 | Feyenoord +0,4 | Vitesse +0,4 Oostenrijk +1,200 RB Salzburg +0,4 | Rapid Wien +0,4 | LASK +0,4 | Sturm Graz +0 Schotland +1,000 Rangers +0,5 | Celtic +0,5 Rusland +0,000 Zenit +0 | Lokomotiv Moskou +0 | Spartak Moskou +0,4 Oekraïne +0,400 Shakhtar Donetsk +0 | Dynamo Kiev +0 | Zorya Luhansk +0,4 Servië +0,250 Partizan Belgrado +0 | Rode Ster Belgrado +0,25 België +0,600 Club Brugge +0 | AA Gent +0,4 | Royal Antwerp +0,2 | KRC Genk +0

Welke plek is goed voor welke tickets?