Chiellini: ‘Het was beter geweest als Ronaldo eerder was vertrokken’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 14:15 • Laatste update: 15:33

Giorgio Chiellini zegt dat het beter was geweest als Cristiano Ronaldo eerder in de transferwindow was vertrokken bij Juventus, zo vertelt de 37-jarige centrumverdediger in gesprek met DAZN. “Als hij eerder was vertrokken, hadden we meer tijd gehad om ons beter voor te kunnen bereiden op het nieuwe seizoen.”

Ronaldo maakte op 28 augustus van dit jaar, net voor het sluiten van de transfermarkt, de overstap van Juventus naar zijn oude liefde Manchester United. Chielini erkent dat het moment van de transfer zijn club achteraf niet goed uitkwam. “Het was voor ons beter geweest als dat eerder was gebeurd. We hebben daar uiteindelijk een prijs voor moeten betalen. We hebben daardoor punten laten liggen.” Chiellini doelt daarmee op de zwakke competitiestart van de grootmacht uit Turijn, daar Juventus in zijn eerste vier wedstrijden in de Serie A slechts twee punten wist te pakken.

Terugkijkend op het vertrek van Ronaldo, geeft Chiellini aan dat Ronaldo vooral ‘een team nodig heeft dat voor hem speelt’. “Dat heeft hij nodig voor het maken van doelpunten. Als hij in zo'n team speelt, dan is hij beslissend. Dat bewijst hij ook weer de afgelopen maanden, zoals hij dat ook bij ons heeft bewezen. Maar hier bij Juventus waren we net begonnen met het verjongen van het elftal. Een nieuwe start.” In de drie jaar die Ronaldo bij Juventus speelde, was hij goed voor 101 doelpunten en 22 assists in 134 officiële wedstrijden.

Chiellini denkt dat Ronaldo echter nog belangrijk had kunnen zijn als hij was gebleven bij de huidige nummer zeven van Italië. “Hij was dan nog van waarde geweest. Maar het is begrijpelijk dat hij nu meer aan het heden denkt dan aan de toekomst.” Bij Manchester United is Ronaldo uitstekend van start gegaan, want in de eerste acht wedstrijden sinds zijn terugkeer op Old Trafford was hij reeds goed voor zes doelpunten. De Portugese aanvaller bezorgde Ronaldo Manchester United woensdagavond met een doelpunt in de slotfase een 3-2 overwinning op Atalanta in de Champions League.