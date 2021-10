Ansu Fati tekent ‘technisch gezien’ nieuw contract met torenhoge clausule

Woensdag, 20 oktober 2021 om 15:32 • Chris Meijer

Barcelona maakt donderdag officieel wereldkundig dat Ansu Fati zijn contract heeft verlengd, zo weet Fabrizio Romano te melden. Volgens de transfermarktexpert zet de achttienjarige aanvaller ‘technisch gezien’ woensdag al zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis bij de Catalanen. Net als Pedri krijgt Fati een afkoopclausule van een miljard euro in zijn contract.

Mundo Deportivo maakte dinsdag al melding van een principeakkoord tussen Barcelona en Fati’s zaakwaarnemer Jorge Mendes over een nieuw contract, dat hem tot medio 2027 aan de Catalanen verbindt. Daarmee slaat Barcelona een belangrijke slag, want Fati was in het bezit van een aflopend contract en werd begeerd door de nodige Europese grootmachten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Trainer Ronald Koeman zei dinsdag op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Dynamo Kiev al dat de contractverlenging van Fati ‘dichtbij’ was en hij noemde dat ‘belangrijk nieuws’. Romano meldt dat in het salaris van Fati bonussen voor het winnen van prijzen opgenomen zijn. Barcelona maakt de contractverlenging van Fati donderdag officieel wereldkundig.

Hoewel Fati volgens Mundo Deportivo de clubs voor het uitzoeken had, kiest de viervoudig Spaans international bewust voor een langer verblijf bij Barcelona. Fati is pas net terug van een zware knieblessure, die hem bijna een jaar aan de kant hield. De vleugelspits maakte afgelopen zondag indruk door tegen Valencia (3-1 winst) een fraai doelpunt te maken. Barcelona bereikte vorige week ook al een akkoord met Pedri, een van de andere rijzende sterren van de club, over een nieuw contract tot medio 2026.

Fati werd door Barcelona op tienjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding. De aanvaller brak in 2019 op zestienjarige leeftijd door in het eerste elftal en maakte vanaf het eerste moment indruk. Fati werd zowel de jongste doelpuntenmaker als basisdebutant ooit voor Barcelona in de competitie. Ook heeft hij het record van jongste doelpuntenmaker in de Champions League in handen. Fati staat inmiddels op 47 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij 15 goals en 5 assists liet aantekenen.