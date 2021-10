Daley Blind lacht: ‘Ik heb medelijden met de mensen die het moeten bepalen’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 23:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:03

Daley Blind is door de UEFA verkozen tot man van de wedstrijd na het duel tussen Ajax en Borussia Dortmund (4-0). De linksback, die het tweede doelpunt maakte in de Johan Cruijff ArenA, zegt tegen RTL7 lachend dat hij 'medelijden' heeft met de personen die de keuze hebben moeten maken. Er waren veel individuen bij Ajax die een uitstekende wedstrijd speelden, benadrukt Blind.

Halverwege de eerste helft breidde Ajax de marge uit naar 2-0. Blind nam de bal in de as van het veld over, op circa 25 meter van het doel, combineerde met Sébastien Haller, kreeg de bal terug en schoot net buiten het strafschopgebied raak via de binnenkant van de paal Zijn doelpunt speelde ongetwijfeld een rol in de keuze van de UEFA, maar was volgens Blind niet de enige reden. "Zo makkelijk is het natuurlijk niet. Ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld, maar ik was niet de enige. Ik denk dat we als team heel goed gespeeld hebben en er waren heel veel individuen ontzettend goed. Ik denk dat het een lastige keuze was voor de mensen die moesten bepalen."

DALEY BLIND! Wat een eerste half uur in Amsterdam. Blind haalt heerlijk uit en maakt er 2-0 van. Waar gaat dit eindigen!? #UCL #AJABVB pic.twitter.com/1hxM2tdTwB — VTBL ? (@vtbl) October 19, 2021

"Ik vond Remko (Pasveer, red.) fantastisch met een paar reddingen, achterin vond ik het supergoed staan, Tadic heeft altijd zijn acties en assists en Haller en Antony maken weer een goal", somt Blind op. "Ik heb medelijden met de mensen die het moeten bepalen, maar ik ben blij dat ze mij hebben gekozen", voegt hij lachend toe. In de studio is Jan Boskamp ook lovend over het optreden én de goal van Blind. "Dat heb ik hem nog nooit zien doen, eerlijk gezegd. Het was grote klasse hoe hij speelde." Erik ten Hag kan 'zeker leven' met de keuze voor Blind als beste speler van de wedstrijd. "Maar ik vond Pasveer zeker ook goed", aldus de trainer.

Blind deelt zijn ploeggenoten een compliment uit na de spectaculaire overwinning. "Het was een wedstrijd op heel hoog niveau. Dit zijn ook wedstrijden waar we als selectie naartoe leven", geeft hij aan. "Op dit niveau kunnen we tot grote hoogtes stijgen, individueel en als team. Het komt niet vanzelf. We werken er elke dag keihard voor. Als het er vandaag zo uitkomt, is dat een compliment voor het elftal." Ajax gaat dankzij de overwinning met negen punten aan de leiding in Groep C van de Champions League.