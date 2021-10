Wesley Sneijder: ‘Hij is echt de beste man van het veld, het is echt genieten’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 23:23 • Mart van Mourik

Wesley Sneijder komt woorden tekort om het spel dat Steven Berghuis te beschrijven. Volgens de analyticus speelde de aanvaller tegen Borussia Dortmund (4-0 winst) zijn beste wedstrijd ooit. Tijdens de nabeschouwing weet presentator Humberto Tan tijdens de nabeschouwing op RTL7 te melden dat Berghuis in de eerste helft een passnauwkeurigheid van liefst honderd procent had, daar 26 van de 26 passes succesvol afgeleverd werden.

“Wat het verschil met Dortmund was vandaag? Eigenlijk op alle vlakken was er verschil”, steekt Sneijder van wal. “Ajax won steeds de tweede bal op het middenveld. Ze zaten ook kort op hun tegenstander en je zag de enorme wil om te winnen bij Ajax. En in de rust zei ik al dat Berghuis daar heel belangrijk in was. Hij versnelde het spel steeds. Hij heeft geen bal verloren in de eerste helft, en in de tweede helft verloor hij er één. Hij versnelt zo het spel met de bal een keer raken, en dat was het verschil vanavond. Ajax was vele malen beter.”

Tijdens de rust was Sneijder al lovend over de op de nummer tien spelende Berghuis. “Hij is de beste man van het veld. Hij staat steeds op de juiste positie. Hij komt steeds tussen de linies, en wanneer hij de bal krijgt versnelt hij het spel van de ene naar de andere kant. Hij speelt echt geweldig. Het is gewoon echt genieten”, zo gaf de analyticus halverwege te kennen.

“Berghuis was voor rust de enige op het veld met een passnauwkeurigheid van honderd procent”, vertelt Humberto Tan vervolgens. “Hij gaf 26 passes en daarvan kwamen er 26 goed aan. Daarnaast creëerde hij ook nog vier kansen voor een ploeggenoot in die eerste helft.” Sneijder: “Dat ook nog: iets erbij creëren. Het is niet alleen maar een tikkie breed en een tikkie terug, want het is bijna allemaal vooruit. Het lijkt heel simpel allemaal, maar soms is eenvoud heel moeilijk. Of dit een van de beste wedstrijden was die ik heb gezien van Berghuis? Ja, de allerbeste wedstrijd. Tuurlijk.”