PSG stelt pas laat orde op zaken dankzij weergaloze panenka Messi

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 22:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:15

Paris Saint-Germain heeft zichzelf dinsdagavond een goede dienst bewezen in de Champions League. De ploeg van Mauricio Pochettino boog in het eigen Parc des Princes een 1-2 achterstand om tegen RB Leipzig: 3-2. Lionel Messi kroonde zich van onschatbare waarde met twee treffers, waaronder een weergaloze panenka. Kylian Mbappé faalde in blessuretijd vanaf elf meter. Door de zege herovert PSG de koppositie in Groep A. Georginio Wijnaldum begon op de bank bij de Parijzenaren, maar kwam na een uur spelen binnen de lijnen.

In een uiterst levendige beginfase waren er kansen voor beide ploegen. Na vijf minuten spelen namen de bezoekers voor de eerste keer het doel van Keylor Navas onder vuur. Navas kreeg andermaal de voorkeur boven Gianluigi Donnarumma en lijkt dit seizoen alles te gaan keepen in de Champions League. Na zeven minuten spelen dook PSG gevaarlijk op voor het doel van Leipzig, maar was Julian Draxler, die de afwezige Neymar verving, onnauwkeurig in de afronding. De volley van de Duitser ging rakelings over. Aan de andere kant had Navas een goede redding in huis op een kopbal van André Silva.

Bij de tweede goede mogelijkheid van PSG was het wel raak. Kylian Mbappé werd de diepte in gestuurd, kapte tegenover Willi Orbán naar zijn rechterbeen en vond de korte hoek: 1-0. Leipzig leek echter amper van slag van die tik en rechtte al snel de rug. Nadat André Silva eerst nog de paal raakte, kopte hij na een klein half uur spelen wel raak. De voorzet was op maat van Angeliño vanaf de linkerkant van het veld, waarna het voor de spits een koud kunstje was om al glijdend de gelijkmaker tegen de touwen te koppen. Leipzig had zelfs de mogelijkheid om met een voorsprong de rust in te gaan, maar een schot van Christopher Nkunku ging rakelings naast.

Ook in de tweede helft weerde Leipzig zich kranig. De bezoekers namen tien minuten na rust zelfs brutaal de leiding. Opnieuw was het voorbereidende werk van Angeliño van grote schoonheid, waarna dit keer Nordi Mukiele trefzeker was. De verdediger ontsnapte aan de aandacht van de PSG-verdediging en schoot ineens raak in de linkerkruising: 1-2. Pochettino bracht vervolgens onder andere Wijnaldum binnen de lijnen in een poging iets te forceren. Dat lukte twintig minuten voor tijd, toen de combinatie Lionel Messi - Mbappé voor het eerst uit de verf kwam. Op aangeven van de Franse aanvaller schoot Messi raak via de binnenkant van de paal: 2-2.

Leipzig legde in het laatste kwart van de wedstrijd al zijn ziel en zaligheid in het duel om een punt uit het vuur te slepen, maar slaagde daar niet in. Na een duw van Mohamed Simakan in de richting van Mbappé mocht Messi vanaf de stip voor zijn tweede van de avond tekenen. De Argentijnse superster faalde niet en deed het met een voortreffelijke panenka. Mbappé had in de blessuretijd de mogelijkheid om de score verder uit te bouwen na een overtreding op Achraf Hakimi, maar zijn strafschop ging hoog over.