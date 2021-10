Ten Hag: ‘Hij brengt positioneel heel veel en gaat ook steeds beter voetballen’

Maandag, 18 oktober 2021 om 16:16

Erik ten Hag is enorm te spreken over de ontwikkeling die Edson Álvarez bij Ajax heeft doorgemaakt, zo verklaart de trainer maandagmiddag. Op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Borussia Dortmund gaf de oefenmeester prijs dat de Mexicaan dinsdagavond zal starten. Tijdens de laatste interland tegen El Salvador werd Álvarez nog verrassend buiten de selectie gelaten door bondscoach Gerardo Martino.

Álvarez is uitgegroeid tot een belangrijke steunpilaar binnen het elftal van Ajax, maar volgens Ten Hag is de defensieve middenvelder niet onomstreden. “Niemand is onmisbaar, maar het feit is dat wij met Lisandro Martínez, Álvarez en Jurriën Timber weinig goals tegen krijgen, als dat het blok is. Maar niemand is onvervangbaar. Bijvoorbeeld toen Jurriën afgelopen zaterdag op het middenveld ging spelen, zag je ook dat er een heel sterk blok stond.” Ten Hag doelt op het laatste halfuur van de wedstrijd tegen sc Heerenveen (0-2 zege), nadat Lisandro Martínez in de ploeg kwam voor Mohammed Kudus en Timber een linie naar voren schoof. Perr Schuurs stond in die wedstrijd ook opgesteld als centrale verdediger.

Ook Timber, die tijdens de persconferentie naast Ten Hag zat, is te spreken over de samenwerking met Martínez en Álvarez. “De communicatie tussen ons onderling is heel goed. We spelen nu al wat langer samen en we weten wat we van elkaar verwachten en eisen, dat zit er gewoon heel goed in”, zegt de centrumverdediger. “De communicatie met de latino’s gaat steeds beter, dat was in het begin nog wel lastig. Op een gegeven moment voel je elkaar ook goed aan en die latino’s kunnen ook aardig schreeuwen in de wedstrijd, dus dan heb je ook wel door wat je moet doen.”

Wanneer Ten Hag wordt gevraagd naar de ontwikkeling van Álvarez, is de oefenmeester duidelijk te spreken over de stappen die de Mexicaan de afgelopen maanden heeft gemaakt. “Zijn ontwikkeling is gewoon enorm goed. Hij brengt positioneel heel veel voor de ploeg, qua verdedigende organisatie, maar daarnaast gaat hij ook steeds beter voetballen. Het gaat hem steeds makkelijker af. De eerste aannames, het spel vooruit brengen. Dat gaat steeds beter bij hem en daarin maakt hij mooie stappen.”

Opvallend genoeg zat Álvarez tijdens de laatste interland van Mexico tegen El Salvador (0-2 winst) niet bij de selectie van de nationale ploeg. “Dit was een keuze van de bondscoach”, zo verklaart Ten Hag. De trainer van Ajax overweegt niet om Álvarez tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund op dinsdagavond buiten de basiself te laten. “Dan ga ik al een tipje van de sluier oplichten, maar hij zit erbij. Ik was inderdaad wel verrast dat hij niet speelde, want ik had hem gevraagd om eerder terug te komen. En dat mocht niet van de coach. Nee, daar is geen contact over geweest.”