Lionel Messi deelt sneer uit via Instagram: ‘Gebeurt ons altijd’

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 11:59 • Laatste update: 12:41

Lionel Messi heeft zich kritisch uitgelaten over de Braziliaanse scheidsrechter Wilton Pereira Sampaio. De aanvaller van Paris Saint-Germain won in de nacht van donderdag op vrijdag met Argentinië met 1-0 van Peru dankzij een treffer van Lautaro Martínez. Toch was het optreden van Sampaio na de wedstrijd aanleiding voor Messi om op Instragram een sneer uit te delen in de richting van de leidsman.

Messi was na afloop van het WK-kwalificatieduel met Peru bijzonder kritisch op de Braziliaanse arbiter. “Telkens als deze scheidsrechter onze wedstrijd fluit, doet hij hetzelfde. Het lijkt wel alsof hij het expres doet.” Vermoedelijk doelt de aanvaller daarmee op de fysieke strijd van Peru en de daarmee gepaard gaande overtredingen. De bezoekers begingen tijdens de wedstrijd twintig overtredingen en zagen twee keer geel. Argentinië zag in de openingsfase een treffer van Cristian Romero op advies van de VAR terecht worden afgekeurd. In de tweede helft kreeg Peru een strafschop, die overigens werd gemist door Yoshimar Yotún.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks de kritiek op de arbiter was Messi wel blij met het resultaat. “Een moeilijke wedstrijd om te spelen met veel wind en weinig ruimte. Gelukkig hebben we drie belangrijke punten binnen die ons dichter bij ons doel brengen.” Door de minimale zege op Peru staat Argentinië er goed voor in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks. Met 25 punten uit 11 duels bezet de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni de tweede plaats in de groep op zes punten achterstand van koploper Brazilië.