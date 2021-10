Pedri schudt handen met Barcelona en krijgt ‘anti-sjeik-clausule’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 13:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:19

Barcelona en Pedri hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract, zo meldt Fabrizio Romano woensdagmiddag. Volgens de transfermarktexpert wordt binnen 'enkele uren/dagen' officieel melding gemaakt van de nieuwe verbintenis van de middenvelder. Zijn huidige contract loopt volgend jaar af, maar Pedri gaat bijtekenen tot medio 2026. Vorige week bevestigde algemeen directeur Ferran Reverter al 'goed op weg' te zijn in de gesprekken met de achttienjarige spelmaker.

De doorgaans goed ingelichte Romano verzekert dat Pedri een nieuwe contractuele afkoopsom krijgt van liefst een miljard euro. Zijn huidige afkoopsom bedraagt 400 miljoen euro. Sport beweert woensdag echter dat de afkoopsom van het toptalent onveranderd blijft, terwijl Goal melding maakt van een bedrag van 'meer dan 600 miljoen euro'. In de Spaanse pers wordt de afkoopsom inmiddels een 'anti-sjeik-clausule' genoemd, die is bedoeld om zelfs de puissant rijke eigenaars van clubs als Manchester City en Paris Saint-Germain af te schrikken.

Sport beweert dat het contract van Pedri tevens een optie zal bevatten om een jaar langer bij Barcelona te blijven, dus tot medio 2027. Bovendien kan de jongeling een 'significante salarisverhoging' tegemoetzien, ondanks de grote financiële problemen bij de club. "Die verhoging is mogelijk omdat Pedri een van de laagste salarissen had, omdat hij na zijn komst van Las Palmas nog geen nieuw contract heeft ondertekend", klinkt het. Pedri kwam in de zomer van 2020 voor vijf miljoen euro over van Las Palmas. De sportkrant verwacht donderdag op vrijdag witte rook vanuit het Camp Nou over zijn nieuwe verbintenis.

Het was volgens de krant 'hoog tijd' voor het nieuwe contract en de bijbehorende salarisverhoging, omdat Pedri is uitgegroeid tot een vaste waarde in de ploeg van Ronald Koeman. Hij speelde vorig seizoen 37 van de 38 competitiewedstrijden van Barcelona en kwam ook in actie in de Copa del Rey (zes keer), Supercopa (twee keer) en de Champions League (zeven keer). In totaal speelde hij in het afgelopen seizoen dus 52 wedstrijden in clubverband, meer dan iedere andere speler van Barcelona. In het huidige seizoen kwam hij vanwege een spierblessure pas viermaal in actie.

Als het aan Barcelona ligt, is de contractverlenging van Pedri voorlopig niet de laatste. Algemeen directeur Reverter liet ook weten dat de gesprekken met de achttienjarige Ansu Fati de goede kant opgaan. De aanvaller beschikt over een aflopend contract, met de optie om twee jaar langer met elkaar door te gaan. Barcelona wil ook langer door met Ronald Araújo, die momenteel tot de zomer van 2023 vastligt in het Camp Nou, en met de dit seizoen doorgebroken Gavi. Zijn contract loopt eveneens over twee jaar af.