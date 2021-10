Van Gaal: ‘Spectaculair, hij verdient het om opgehemeld te worden’

Maandag, 11 oktober 2021 om 23:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:31

Louis van Gaal noemt de invalbeurt van Arnaut Danjuma tegen Gibraltar (6-0 winst) spectaculair. De bondscoach van Oranje liet de linkeraanvaller van Villarreal in de tweede helft invallen en zag hem imponeren met zijn dribbels. Danjuma gleed ook nog de vijfde Nederlandse treffer binnen. "Hij maakte een spectaculaire invalbeurt, zou ik zeggen", aldus Van Gaal tegenover de NOS.

De bondscoach beaamt het knap te vinden dat Danjuma zichzelf heeft laten zien in de invalbeurt, na een korte periode van een dag bij Oranje. Uit de ‘zuinige’ reactie van Van Gaal, een simpele ‘ja, zeker’, concludeert journalist Jeroen Stekelenburg dat de bondscoach Danjuma nog niet wil ophemelen. "Nou, hij verdient het wel om opgehemeld te worden. Hij had heel leuke, goede dribbels. Zijn medespelers waren nog niet ingesteld op die harde voorzetten van ‘m."

Van Gaal was sowieso tevreden over zijn ploeg. "De winst van de avond is dat we zes doelpunten hebben gemaakt, zodat je het publiek vermaakt", aldus de keuzeheer. "Buiten die zes doelpunten hebben we ongelooflijk veel kansen gecreëerd en buiten dat hebben we bijna niets weggegeven. Het enige wat we weg hebben gegeven, is een vrije trap na een vermeende overtreding van Davy Klaassen."

Danjuma zelf verscheen ook opgetogen voor de camera. "Bizar kan je mijn week wel noemen", beaamt de linkerspits, die tegen Letland (0-1 winst) niet was opgeroepen, maar erbij werd gehaald door de blessure van Cody Gakpo. "Gelukkig heb ik een mooi belletje gekregen, als het moet sta ik klaar. Natuurlijk baal je. Het is al een poosje geleden dat ik opgeroepen ben. Volgens mij is het vandaag zelfs precies drie jaar geleden. Ik ben blij dat ik me vandaag heb kunnen laten zien voor mijn land, ik ben zeker ook trots. Het ging goed bij Villarreal, dan hoop je dat je wordt opgeroepen. Als je dan niet wordt opgeroepen moet je daarmee dealen."

Over zijn eigen spel is Danjuma tevreden. "Ik denk dat ik een goede invalbeurt gemaakt heb, ben blij dat ik op het scorebord sta. Misschien een beetje extravagant vandaag, mezelf van mijn goede kant proberen te laten zien. Ik denk dat het typisch is voor mijn speelstijl en ik heb met de bondscoach gesproken. Ik heb drie jaar gewacht op mijn kans, dat kon ik hier vandaag niet laten gaan. Of de bondscoach tevreden was? Ik denk het wel, ja."

Ook Pierre van Hooijdonk is in de studio van de NOS dolenthousiast over Danjuma. "Spectaculair, de manier zoals hij inviel", aldus de analist. "Gelijk ballen opeisen, niet bang, vooruit, continu de een-tegen-een opzoeken. Het was vanaf de eerste seconde dat hij op het veld stond van: ik laat me zien. Dat is het verschil met Noa Lang, die nog vrij jong is. Hij heeft al wat vlieguren. Het oogt wat volwassener. Voor de komende paar jaar hebben we aan de linkerkant genoeg spelers. Dat zit wel snor."