Duel van ADO gestaakt na vuurwerk en spandoek: ‘KNVB Maffia’

Zondag, 10 oktober 2021 om 15:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:18

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen ADO Den Haag en FC Den Bosch is zondagmiddag kortstondig stilgelegd nadat fans van de thuisploeg vuurwerk op het veld gooiden. De fans van ADO hielden bovendien een spandoek omhoog met de tekst 'KNVB Maffia' en 'ze kunnen onze punten pakken, maar nooit onze trots’, gericht tegen de Nederlandse voetbalbond. Scheidsrechter Robin Hensgens besloot het duel daarop korte tijd te onderbreken.

De wedstrijd tussen ADO en Den Bosch begon al met enige vertraging, nadat bij een sfeeractie de nodige confetti van het veld en de doelen verwijderd moest worden. Na acht minuten spelen werd de wedstrijd vervolgens kortstondig stilgelegd, toen supporters van ADO rookbommen en vuurwerk op het veld gooiden. Scheidsrechter Hensgens ging in overleg met de thuisclub en besloot om bij een volgend incident met beide ploegen de kleedkamers op te zoeken. Zo ver kwam het niet.

De licentiecommissie van de KNVB gaf ADO Den Haag op 14 september voor de tweede keer drie punten in mindering. De Haagse club leverde voor de tweede keer geen sluitende begroting in bij de KNVB en werd daarom gestraft. ADO ging in beroep, maar verloor die zaak. De zes punten worden alleen op de eindstand in mindering gebracht bij ADO. Dat betekent dat de puntenaftrek niet gold voor de periodetitel, die uiteindelijk werd gewonnen door de ploeg van trainer Ruud Brood.