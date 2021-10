Brian Brobbey verlangt terug naar Ajax: ‘Ik mis die tijden wel, ja’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 19:39 • Jeroen van Poppel

Het avontuur van Brian Brobbey bij RB Leipzig is nog niet wat hij ervan gehoopt had, zo erkent de negentienjarige spits van Jong Oranje in gesprek met De Telegraaf. Brobbey wacht nog op zijn eerste basisplaats en doelpunt in Duitse dienst en denkt nog vaak terug aan zijn tijd bij Ajax, de club die hij afgelopen zomer verliet. "Ik mis die tijden wel, ja. Zeker weten", aldus de centrumaanvaller.

"Ik heb een heel leuke tijd gehad bij Ajax, écht een heel leuke tijd. Samen met mijn vrienden, Ryan Gravenberch en Kenneth Taylor", zegt Brobbey, voor wie zijn periode in de jeugdopleiding aanvoelt alsof het gisteren was. "We werden gebracht met het busje. Met de tas naar de club, lol maken en lekker trainen. In het weekend voetballen. Dat was het hoogtepunt van de week. Je wist ook dat je altijd speelde. Dat was lekker."

Brobbey en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola kwamen er afgelopen jaar niet met Ajax uit over contractverlenging en dus tekende de spits transfervrij bij Leipzig. Bij Ajax had ik één spits voor me staan, in Leipzig twee”, stelt Brobbey vast. Waar hij in Amsterdam Sébastien Haller voor zich moet dulden, heeft Brobbey in Duitsland André Silva en Yusuf Poulsen voor zich. "Soms denk ik: misschien moet ik dít, deze ervaring, gewoon meemaken", zegt hij over de concurrentie. "Eigenlijk wil ik dat niet, maar ja, als het zo moet gaan, dan moet het zo gaan hè."

Vrijdagavond had Brobbey een basisplaats bij Jong Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Zwitserland. De aanvaller moest na een klein half uur met een blessure van het veld. Een grote tegenvaller voor Brobbey, die afgelopen zomer ook al negen weken uitgeschakeld was. "Met een hamstringblessure die ik had opgelopen voor het EK met Jong Oranje. Best wel een zware eigenlijk."

Door zijn kwetsuur begon Brobbey afgelopen zomer met een achterstand bij Leipzig. Hij revalideerde in het complex van Red Bull, het concern waaronder de club valt. "Als je geblesseerd bent, moet je daar naartoe om te herstellen. Ik was in mijn eentje, maar het was wel leuk daar. Veel goeie mensen hoor, ik heb er zelfs vrienden gemaakt. Ik hoopte Max Verstappen nog te zien, maar die was er niet. Wel was ik uitgenodigd om in Zandvoort naar de Grand Prix te komen kijken. Maar dat viel samen met Jong Oranje, vond ik wel jammer."