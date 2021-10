UEFA wijst schuldige aan voor hectisch verlopen slotfase bij Milan - Atlético

Donderdag, 7 oktober 2021 om 10:14 • Mart Oude Nijeweeme

De UEFA heeft een formele klacht van AC Milan tegen scheidsrechter Cüneyt Çakir van tafel geveegd. De Milanezen namen het de Turkse arbiter kwalijk dat hij een strafschop gaf in de slotfase van de wedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League, maar volgens de Europese voetbalbond ligt de fout niet bij Çakir. Abdulkadir Bitigen, die tijdens het duel als videoscheidsrechter actief was, wordt wel gestraft door de UEFA.

Het tweede groepsduel tussen Milan en Atlético verliep uiterst rommelig vorige week dinsdag. De thuisploeg genoot lange tijd een voorsprong, maar moest door een indirecte rode kaart van Franck Kessié en een discutabel gegeven strafschop in de slotfase alsnog buigen met 1-2 door treffers van Antoine Griezmann en Luis Suárez. Çakir legde de bal diep in blessuretijd op de stip na een handsbal van Pierre Kalulu, maar volgens Milan ging daar een handsbal van Thomas Lemar aan vooraf. Çakir besloot niet naar het scherm te gaan en stond daarmee aan de basis van de zege van Atlético.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Milan eiste daarop een sanctie voor de Turkse scheidsrechter en diende bij de UEFA een formele klacht in. Ook eiste Milan een financiële compensatie voor het mislopen van een vergoeding, waar het recht op had bij een gelijkspel. Volgens de Italiaanse topclub heeft Çakir de handsbal van Lemar nooit kunnen zien vanuit het veld. Ook over de tweede gele kaart van Kessié ontstond veel discussie. De middenvelder beging met geel op zak een overtreding op Marcos Llorente en kon al na een half uur inrukken. Milan was even daarvoor op een 1-0 voorsprong gekomen via Rafael Leão.

"De scheidsrechter was niet de beste man op het veld", uitte Milan-trainer Stefano Pioli na afloop zijn ongenoegen over het optreden van Çakir. De UEFA heeft echter besloten om de arbiter niet te schorsen en heeft de Turk aangesteld voor de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Duitsland en Roemenië vrijdag. Volgens Calciomercato is de sanctie voor de hectisch verlopen slotfase gevallen op Bitigen, die hoofd van de VAR was. Hij moet het duel tussen Duitsland en Roemenië laten schieten en wordt vervangen door Hüseyin Göçek.