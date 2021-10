‘Er contact geweest, ik heb Feyenoord altijd een fantastische club gevonden’

Zondag, 3 oktober 2021 om 10:47 • Chris Meijer • Laatste update: 10:56

Michel Vlap is momenteel door Anderlecht verhuurd aan FC Twente, maar had dit seizoen mogelijk ook voor Feyenoord kunnen spelen. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Anderlecht, waar Arnesen als technisch directeur de aanvallende middenvelder naartoe haalde. Vlap vertelt in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN dat hij ook contact heeft gehad met Arnesen toen hij naar Feyenoord ging.

Arnesen haalde Vlap in 2019 voor bijna zeven miljoen euro van sc Heerenveen naar Anderlecht. “Dat was een behoorlijke rollercoaster, dat heeft twee maanden geduurd. De gesprekken zijn heel vroeg begonnen en ik ben zelfs nog naar Anderlecht gegaan om een wedstrijd te kijken. Ik voelde me welkom”, vertelt Vlap. De momenteel aan FC Twente verhuurde krijgt de vraag of Ajax, PSV of Feyenoord wel eens belangstelling voor hem heeft getoond.

“Er is wel eens interesse geweest. In dezelfde tijd als Frank me bij Anderlecht wilde hebben, ja”, bevestigt Vlap. Hij aarzelt aanvankelijk, maar wordt door Arnesen aangemoedigd om het te vertellen. “Ik heb toen ook contact gehad met Frank daarover. We hebben altijd contact gehouden, ik vond het wel jammer dat hij wegging. Toen Frank naar Feyenoord ging, is er contact geweest. Ik heb Feyenoord altijd een fantastische club gevonden.”

Vlap was voorlopig bij FC Twente goed voor een doelpunt en een assist in acht wedstrijden. “Wij spelen over algemeen voetbal dat leuk is voor spelers, je krijgt vrijheid en ruimte”, zo verklaart Arnold Bruggink het verschil tussen het functioneren van Vlap bij FC Twente en Arminia Bielefeld of Anderlecht. “Als je dat vergelijkt met Bielefeld... Kijk, Twente wil jou graag hebben en laat je ook staan op die positie. Als je bij Bielefeld twee wedstrijden twee wedstrijden minder speelt, komt er iemand voor je in die harder loopt.”

“Bij Bielefeld was er een trainer die een bepaald voetbal speelde”, reageert Vlap, die vorig seizoen bij Arminia Bielefeld tot een doelpunt en een assist in zeven wedstrijden kwam. “We wonnen toen niet van Bayern München, Borussia Dortmund en Wolfsburg. Dat vond ik vrij normaal, maar de trainer werd weggestuurd. De nieuwe trainer speelde 4-4-2 met lange ballen, terwijl er een team stond dat wilde voetballen."

"Ik ben bij Twente heel erg op mijn plek, ik ben bij een familieclub terechtgekomen. Wat Heerenveen eigenlijk ook is", benadrukt Vlap. Hans Kraay junior confronteert hem met het feit dat hij onder Vincent Kompany bij Anderlecht waarschijnlijk weinig gaat spelen, omdat hij een systeem hanteert wat Vlap 'helemaal niet leuk vindt'. "Ze spelen nu 4-2-2-2. Nee, onder Kompany heb ik niet veel minuten gemaakt. Terwijl ik het in het eerste jaar bij Anderlecht best aardig heb gedaan. Het tweede jaar werd Kompany hoofdtrainer en is Frank Vercauteren weggegaan, met hem had ik een goede klik. Hij wist wat ik kon en liet me daarop functioneren, in plaats van te kijken wat ik niet kon. Dat resulteerde in relatief goede statistieken."