Droomstart van tweede helft bezorgt Juventus overwinning op Chelsea

Woensdag, 29 september 2021 om 22:51 • Dominic Mostert

Juventus heeft ook de tweede groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. Na de 0-3 overwinning op Malmö FF van twee weken geleden volgde woensdagavond een zwaarbevochten 1-0 zege op Chelsea. Federico Chiesa maakte tien seconden na de pauze het enige doelpunt van de wedstrijd. Chelsea blijft steken op drie punten in Groep H, evenals Zenit Sint-Petersburg.

Juventus, met Matthijs de Ligt in de basisopstelling, stond in de openingsfase onder druk. Het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van de thuisploeg en de eerste kans was voor Romelu Lukaku, die na een lage corner van Marcos Alonso recht op Wojciech Szczesny schoot. In de twintigste minuut ontstond uit een rappe counter de eerste serieuze mogelijkheid boor Juventus. Na balverlies op het middenveld van Mateo Kovacic sprintte Federico Chiesa razendsnel weg met de bal, waarna hij deels de pas werd afgesneden door Antonio Rüdiger en voorlangs het doel van Edouard Mendy schoot.

Chelsea had het merendeel van het balbezit in de eerste helft, maar Juventus leek de wedstrijd onder controle te hebben. Het tamme schot van Lukaku was de enige kans voor de bezoekers in de eerste helft. In de laatste minuut van de eerste helft wierp De Ligt zijn lichaam nog voor een inzet van Thiago Silva, waardoor het voor de rust bij 0-0 bleef. Een bliksemstart leverde Juventus tien seconden na de pauze echter een voorsprong op. Na een lange bal van achteruit kopte Adrien Rabiot door richting Bernardeschi, die vanaf de rand van het strafschopgebied een steekpass verstuurde aan Chiesa, die meteen de bovenhoek vond.

De eerste doelpogingen op jacht naar het winnende doelpunt kwamen van Chelsea, maar na 63 minuten kwamen the Blues goed weg toen Bernardeschi een grote kans van dichtbij om zeep hielp na voorbereidend werk van Rabiot en Juan Cuadrado. Juventus wilde de wedstrijd in het slot gooien, maar moest zich ook richten op het verdedigen van de voorsprong. Dat deed het met het mes tussen de tanden. In minuut 83 mocht Juventus opgelucht ademhalen, toen Lukaku uit de draai naast schoot. Ondanks enkele hachelijke momenten in de laatste minuten, waaronder een kopbal van Kai Havertz die in de blessuretijd net over zeilde, hield de thuisploeg de voorsprong vast.