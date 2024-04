Juventus aan de hand van Chiesa en Vlahovic met 1 been in finale Coppa Italia

Juventus heeft de eerste wedstrijd in de halve finale van de Coppa Italia gewonnen. In eigen stadion werd Lazio met 2-0 verslagen. Vlak na rust opende Federico Chiesa de score, waarna Dusan Vlahovic de score verdubbelde en daarmee de eindstand op het bord zette. Over drie weken is de return.

Juventus dacht na een klein kwartier spelen beet te hebben. Andrea Cambiaso zette slim zijn voet voor Matías Vecino, waardoor de scheidsrechter de bal op de stip legde. Na ingrijpen van de VAR werd deze beslissing echter teruggedraaid.

Vlak voor rust was het Lazio dat heel dicht bij de openingstreffer kwam. Luis Alberto kopte op aangeven van Patric op de lat van het doel van Juventus, dat werd verdedigd door bekerkeeper Mattia Perin. Juve kwam met de schrik vrij.

Uiteindelijk was het de thuisploeg die vlak na rust de score opende. Na een fraaie steekpass van Cambiaso was het Chiesa die oog in oog met Christos Mandas kwam te staan. De pijlsnelle aanvaller van Juve maakte geen fout en rondde koelbloedig af:1-0.

Na ruim een uur spelen was het weer raak voor de Oude Dame. Dusan Vlahovic kreeg de bal in de loop aangespeeld door Weston McKennie, zocht zijn directe tegenstander op, legde de bal goed voor zijn sterke linkerbeen en rondde nauwkeurig af in de onderhoek: 2-0.

Hiermee was de wedstrijd wel gespeeld. Lazio wilde de score zeker niet verder op laten lopen, Juventus wilde de tegenstander vooral geen doelpunt meer gunnen.

Op 23 april staat de return op het programma. Juventus zal dan dus een 2-0 voorsprong verdedigen. De winnaar over twee duels zal het in de finale van de Coppa opnemen tegen de winnaar van de halve finale tussen Fiorentina en Atalanta.

