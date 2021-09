Ten Hag trekt vergelijking met Ajax uit 2019: ‘Ik denk dat dit er wél in zit’

Woensdag, 29 september 2021 om 11:48

Erik ten Hag vindt het huidige Ajax ‘volwassener’ dan de ploeg die in het seizoen 2019/20 in de groepsfase van de Champions League werd uitgeschakeld. Dat zei de trainer van de Amsterdammers dinsdag na afloop van de 2-0 overwinning op Besiktas. Desondanks eist Ten Hag meer scherpte van zijn elftal in verdedigend opzicht.

“Als ik naar mijn ploeg kijk, dan heb ik sterk het idee dat het bewustzijn groter is dan in 2019. We zijn volwassener geworden, weten beter hoe met deze situatie om te gaan”, geeft Ten Hag aan tegen NUsport. Ajax begon de groepsfase twee jaar geleden overtuigend met zeges op Lille OSC (3-0) en Valencia (0-3), maar uiteindelijk eindigden de Amsterdammers toch als derde achter Chelsea en Valencia. De regerend kampioen van Nederland is ook de huidige Champions League-campagne voortvarend gestart met overwinningen tegen Sporting Portugal (1-5) en Besiktas (2-0).

In 2019 wist Ajax de groepsfase van het miljardenbal ondanks de voortvarende start echter niet te overleven. "Destijds ging het thuis in de laatste vijf minuten mis tegen Chelsea", herinnert Ten Hag zich. Ajax ging door een doelpunt van Michy Batshuayi kort voor tijd met 0-1 onderuit tegen Chelsea. Later won ook Valencia met 0-1 in Amsterdam. “We hadden tegen Chelsea een gelijkspel moeten koesteren, maar deden dat niet. Ik denk dat die volwassenheid er nu wél in zit. We gaan het zien tegen Borussia Dortmund, dat is denk ik de sterkste tegenstander in deze groep.” Volgens de oefenmeester is het aanstaande tweeluik met de Duitse topclub een mooie graadmeter om te zien waar zijn ploeg staat.

“Het is niet onmogelijk. Ik heb er alle vertrouwen in. Dat moeten we ook uitstralen, al weten we dat we een hoger niveau moeten halen dan tegen Besiktas.” Besiktas wist tegen Ajax tweemaal serieus gevaar te stichten. Vroeg in de eerste helft met een schot op de binnenkant van de paal van Michy Batshuayi en na rust zagen Kara Kartallar een treffer van Kenan Karaman afgekeurd worden. Ten Hag gaf tegenover Ajax Life aan dat zijn ploeg met name bij het tweede moment goed wegkwam. “Dat zijn momenten waardoor een wedstrijd kan kantelen. Of het een overtreding was op Jurriën Timber? Dat kon ik niet goed zien, maar we werden in die situatie wel heel makkelijk afgetroefd.”