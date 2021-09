Suárez voltooit ommekeer en stopt vreselijke reeks; Liverpool haalt uit

Dinsdag, 28 september 2021 om 23:05 • Chris Meijer • Laatste update: 23:17

Atlético Madrid heeft dinsdagavond een 1-2 overwinning geboekt op AC Milan in Groep B van de Champions League. De Italianen gingen in eigen stadion met tien man tot minuut 84 aan de leiding, maar zagen door doelpunten van Antoine Griezmann en Luis Suárez de kampioen van Spanje alsnog met een zege vertrekken. Liverpool boekte op eenvoudige wijze zijn tweede overwinning van dit Champions League-seizoen: FC Porto werd in Portugal met 1-5 verslagen.

AC Milan - Atlético Madrid 1-2

AC Milan kende in het eigen San Siro een prima start, want al na twintig minuten stond er een voorsprong op het scorebord. Een afgeslagen hoekschop kwam via Franck Kessié terug in het strafschopgebied, waarna de bal via Brahim Díaz bij Rafael Leão kwam. De Portugese spits controleerde en schoot in de verre hoek raak: 1-0. Kort voordat Leão - weliswaar in buitenspelpositie - met een omhaal de lat raakte, kwam AC Milan in de problemen. Kessié ontving zijn tweede gele kaart, waardoor de thuisploeg al na 29 minuten met tien man kwam te staan. Het duurde tot het begin van de tweede helft voor Atlético in overtalsituatie ging aandringen.

In de eerste minuten na rust waren Geoffrey Kondogbia en Luis Suárez al heel dicht bij de gelijkmaker. Toch leek het er lang op dat AC Milan er in zou slagen om met tien man stand te houden, tot Antoine Griezmann zes minuten voor het einde toesloeg. Renan Lodi vond met het hoofd de van Barcelona overgekomen aanvaller, die met een lage schuiver zijn eerste doelpunt sinds zijn rentree bij Atlético aantekende. In de zevende minuut van de blessuretijd zou Atlético het duel ook nog naar zich toetrekken.

Door inmenging van de VAR gaf scheidsrechter Cüneyt Çakir diep in blessuretijd nog een strafschop voor een handsbal van invaller Pierre Kalulu, al leek Thomas Lemar eveneens hands te maken. Suárez schoot vanaf elf meter Atlético naar een overwinning, doordat hij de bal door het midden plaatste en doelman Mike Maignan naar de linkerhoek ging. Het was zijn eerste doelpunt in een uitwedstrijd in de Champions League sinds 16 september 2015, toen hij trefzeker was in het duel tussen Barcelona en AS Roma (1-1). In de 25 uitwedstrijden daarna bleef Suárez zonder doelpunt. Atlético heeft zo na twee wedstrijden vier punten, terwijl AC Milan puntloos onderaan staat in Groep B.

FC Porto - Liverpool 1-5

Liverpool begon met een zege op AC Milan aan de Champions League en stelde in het Estádio do Dragão van Porto al in de eerste helft de tweede overwinning in Groep B veilig. Na achttien minuten spelen had FC Porto-doelman Diogo Costa nog wel een antwoord op een inzet van Curtis Jones, maar stelde hij Mohamed Salah tegelijkertijd in staat om voor open doel de openingstreffer tegen de touwen te lopen. Op slag van rust werd de marge verdubbeld. Een scherpe voorzet van James Milner ging aan alles en iedereen voorbij en vond Sadio Mané, die daardoor eenvoudig de 0-2 kon aantekenen.

Na rust denderde Liverpool door. Een kans van Andy Robertson leverde nog niet de 0-3 op, maar met precies een uur op de klok voerden the Reds de marge alsnog op. Jones bediende Salah, die volledig vrijstond binnen het strafschopgebied en beheerst zijn tweede treffer van de avond binnenschoof. Met nog een kwartier te spelen deed FC Porto via een rake kopbal van Mehdi Taremi iets terug, maar spannend werd het niet meer. Door een dubbelslag van Roberto Firmino liep Liverpool in het laatste kwartier nog uit naar een comfortabele 1-5 overwinning.