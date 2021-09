Timber geeft gelukje Ajax toe: ‘Hij had ook zomaar niet kunnen fluiten’

Dinsdag, 28 september 2021 om 22:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:17

Volgens Jurriën Timber mag Ajax van geluk spreken dat Besiktas in het tweede bedrijf de spanning niet terug in de wedstrijd bracht. De Turken scoorden via Kenan Karaman, maar scheidsrechter Benoît Bastien constateerde voorafgaand aan de treffer een duwfout van de aanvaller ten opzichte van Timber, waarna de treffer werd afgekeurd. Volgens de verdediger van Ajax kon het beide kanten op, zo vertelde hij na afloop van het met 2-0 gewonnen duel tegen Ajax TV.

Ajax stond op het moment van de bewuste actie met 2-0 voor en er leek geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Erik ten Hag, totdat Besiktas uit het niets scoorde via Karaman. Voordat de Turkse spits had afgerond floot Bastien de aanval echter al af. "Ik moet het nog terugzien, ik heb geen idee", doelde Timber bij Ajax TV op de afgekeurde treffer na ruim een uur spelen. "De scheidrechter floot best snel af, voordat de goal viel. Ik was niet bang dat het een goal was, want hij floot dus al, maar hij had ook zomaar niet kunnen fluiten."

Het artikel gaat verder onder de video Imponerende Berghuis geniet bij Ajax: 'Tevreden met nummer 10-positie' Meer videos

Ook analisten Wesley Sneijder, Jan Boskamp en Rafael van der Vaart zagen weinig bijzonders in de actie van de Turk. "Stel je voor dat het 2-1 wordt...", zei Boskamp in de studio van RTL7. "Het is een duw aan de zijkant, een schouderduw", vult Sneijder aan. "Als hij niet fluit en de actie laat doorlopen, krijg je een VAR-check en wordt het doelpunt normaal gesproken niet afgekeurd." Bij Ziggo Sport komt Van der Vaart tot hetzelfde oordeel. "Ik weet niet wat die scheids gezien heeft, maar hij floot al voordat hij ging schieten. Normaal wacht je even voordat hij erin gaat. Ik vond hier niks aan de hand, eerlijk gezegd."

Desondanks heeft Ajax het duel volgens Timber verdiend gewonnen. "Vanaf de eerste minuut zaten we er bovenop en hebben we kansen gecreëerd", vervolgt Timber. "De aanvallers kunnen erop vertrouwen dat we aansluiten en direct vooruit voetballen wanneer ze een kans hebben gehad. Van dit soort wedstrijden kan ik echt genieten, ook van de voorbereiding. Er komt meer bij kijken en iedereen heeft het er ook over, dus voor mij is het genieten. Ik zit voetballend goed in mijn vel en dat wordt ook verwacht van me hier."