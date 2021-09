Juventus gemankeerd tegen Chelsea na slecht blessurenieuws

Maandag, 27 september 2021 om 19:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:33

Juventus moet het voorlopig stellen zonder zijn vaste spitsenkoppel Paulo Dybala en Álvaro Morata. Dybala verliet zondag tegen Sampdoria (3-2 winst) al twintig minuten in tranen het veld met een dijbeenblessure en ook Morata blijkt geblesseerd geraakt aan zijn hamstring in die wedstrijd. Beide spelers worden pas na de interlandbreak terugverwacht.

Omdat ook aanwinst Kaio Jorge nog altijd geblesseerd is, zijn de smaken voorin bij Juventus de komende week dun voor Massimiliano Allegri. Morata werd tegen Sampdoria in de 82e minuut naar de kant gehaald en vervangen door Moise Kean. In de twintigste minuut kwam Dejan Kulusevski al binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerde Dybala.

Dybala moet de wedstrijd helaas alweer staken ?? De Argentijn verlaat in tranen het veld ??#ZiggoSport #SerieA #JuveSamp pic.twitter.com/xIMIQ110xp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2021

Dybala en Morata zullen in ieder geval de komende twee wedstrijden van Juventus moeten missen. Woensdag speelt la Vecchia Signora in eigen huis in de Champions League tegen Chelsea, nadat het eerste duel in de groepsfase overtuigend gewonnen werd van Malmö FF (0-3). Op zaterdag volgt voor Juventus de stadsderby in de Serie A bij Torino.