De basiself van Barcelona zonder Frenkie de Jong én Sergi Roberto

Zondag, 26 september 2021 om 14:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:14

De opstelling van Barcelona voor het thuisduel met Levante in LaLiga is bekend. Trainer Ronald Koeman, die vanwege een schorsing niet op de bank mag plaatsnemen, kiest in het Camp Nou voor een basiself met onder anderen Memphis Depay, Luuk de Jong en Philippe Coutinho. Frenkie de Jong ontbreekt door een schorsing. Ook Sergi Roberto is er niet bij. Hij kampt met een blessure en wordt vervangen door Coutinho. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Isidro Díaz de Mera en gaat om 16.15 uur van start.

Naast Sergi Roberto ontbreken ook Ousmane Dembélé, Pedri, Martin Braithwaite, Sergio Agüero, Jordi Alba en Alex Balde door blessureleed, terwijl De Jong moet toekijken na zijn rode kaart in het midweekse duel met Cádiz (0-0). Koeman kiest ervoor om de vorige maand zeventien jaar geworden Gavi wederom aan het startsignaal te laten verschijnen. De middenvelder maakte in Cádiz zijn basisdebuut voor los Azulgrana.

In de defensie kiest Koeman ervoor om Araujo te sparen, zijn plek wordt ingenomen door Eric Garcia. Nico González heeft verrassend genoeg ook een basisplek. "Gavi speelt wellicht morgen, want we hebben maar zeventien veldspelers”, benadrukte Koeman verder in aanloop naar het thuisduel. “Op bepaalde posities hebben we teveel spelers en op andere posities bijna niemand. We hebben op dit moment een gelimiteerde selectie en Gavi heeft in zeer korte tijd laten zien dat hij een plek in dit team verdient."

De een jaar oudere Yusuf Demir begint vanaf de reservebank. De aanvaller verscheen wel aan de aftrap tegen tegen Granada en Cádiz maar moet tegen Levante genoegen nemen met een plek op de bank. Barcelona heeft sinds de 2-1 zege op Getafe op 29 augustus niet meer gewonnen. Sindsdien werd in competitieverband geremiseerd tegen Granada (1-1) en Cádiz (0-0), terwijl de wedstrijd in en tegen Sevilla werd uitgesteld. Het eerste Champions League-duel met Bayern München ging kansloos verloren: 0-3. Een zege is dan ook meer dan welkom.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Dest; Busquets, Gavi, González, Coutinho; Luuk de Jong en Depay.