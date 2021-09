FC Groningen niet akkoord met schorsing: duel met Ajax op de tocht

Donderdag, 23 september 2021 om 17:24 • Laatste update: 17:26

De KNVB wil verdediger Mike te Wierik voor twee duels, plus één voorwaardelijk, schorsen na zijn rode kaart van afgelopen woensdag in het duel met Vitesse. FC Groningen laat donderdagmiddag op zijn website weten niet akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel en gaat daarom in beroep bij de tuchtcommissie.

Te Wierik kreeg woensdagavond een rode kaart van scheidsrechter Allard Lindhout na een tackle op de enkel van Loïs Openda. De arbiter had de overtreding in eerste instantie gemist, maar keek op aanraden van de VAR naar de beelden, waarna de verdediger van FC Groninger alsnog een rode kaart onder de neus geduwd kreeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FC Groningen en Te Wierik zijn het niet eens met de rode prent en dus ook niet met het schikkingsvoorstel van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. De zaak komt donderdagavond voor bij de tuchtcommissie in Zeist, waar de 29-jarige verdediger ook zijn pleidooi mag houden. Mocht Te Wierik vrijgesproken worden, dan kan trainer Danny Buijs komende zaterdag een beroep op hem doen tijdens het competitieduel met Ajax.

Daniël van Kaam zal de wedstrijd tegen de landskampioen in ieder geval missen. De middenvelder kreeg tegen Vitesse een rode kaart voor hands. FC Groningen heeft het schikkingsvoorstel van één wedstrijd voor hem wel geaccepteerd. Het duel tussen FC Groningen en Vitesse (0-1) was er een om niet snel te vergeten. De Trots van het Noorden moest voor rust al met negen man verder. Het duel in de Euroborg werd vervolgens stilgelegd na een bekogeling van Vitesse-keeper Markus Schubert met een volle beker bier. Daarnaast kwamen er gedurende de wedstrijd ook nog vier streakers het veld op.