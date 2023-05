‘Het leek wel alsof ze je wilden naaien omdat je de aankoop van de trainer was'

Maandag, 1 mei 2023 om 14:30 • Morris Visser • Laatste update: 14:44

Na een kort avontuur in de Championship keerde Mike te Wierik in de winter van 2021 weer terug in Nederland bij zijn oude liefde FC Groningen. Inmiddels is de verdediger actief bij FC Emmen, waar hij strijdt om lijfsbehoud in de Eredivisie. Voetbalzone sprak Te Wierik over zijn ervaring bij Derby County, zijn samenwerking met Wayne Rooney en de terugkeer naar de Trots van het Noorden.

Derby County

In de zomer van 2020 verruilde Te Wierik FC Groningen voor een avontuur in Engeland, bij Derby County dat destijds onder leiding stond van Phillip Cocu. Helaas pakte deze overstap niet helemaal uit zoals de Tukker had verwacht. “Het begin was prima met Phillip (Cocu, red.). Ik stond gelijk in de basis, maar de resultaten van het team waren niet goed.” Na de teleurstellende resultaten in de competitie viel het doek voor Cocu na een gelijkspel tegen AFC Bournemouth.

Ook voor Te Wierik betekende dit al snel het einde van zijn tijd in de Championship. “Ik ging van zaterdag goed spelen, naar volgende week op de tribune. Het leek wel alsof ze je wilden naaien omdat je de aankoop was van de trainer die ontslagen was.” Toch gooide de verdediger niet gelijk de handdoek in de ring. “Ik ben altijd hard blijven werken waardoor ik nog weleens bij de selectie zat, maar als je op de wedstrijddag moet trainen en je ziet de andere jongens met de bus naar het stadion rijden, dan voel je je wel even een kleine jongen.”

Rooney

Tijdens zijn korte periode in Engeland leerde hij onder anderen Rooney kennen. Aan het begin van het seizoen was het icoon van Manchester United nog actief als speler, maar na het ontslag van Cocu werd vanuit de clubleiding besloten om hem door te schuiven en aan te stellen als opvolger. Te Wierik kan zich de Engelsman nog goed herinneren.

“Op het begin keek ik erg naar hem op. Je mag gewoon ineens de bal naar Rooney passen.” Na de aanstelling van Rooney als manager was Te Wierik echter gelijk zijn basisplaats kwijt. “Hij (Rooney, red.) vertelde me direct dat we er niet goed voor stonden en daarom koos voor spelers die aan de Championship gewend waren. Dat was hard voor mij, maar wel eerlijk en duidelijk. Toen heb ik vrij snel besloten om terug te keren naar de Eredivisie.”

Pijnlijke terugkeer naar Groningen

Na de lastige periode in Engeland besloot Te Wierik terug te keren bij zijn oude liefde: FC Groningen. Zijn tweede dienstverband bij de club verliep echter niet zo succesvol als de eerste. In het laatste halfjaar kwam Te Wierik nauwelijks aan spelen toe en werd zijn contract ontbonden. Toch koestert de Tukker geen wrok richting zijn oude werkgever. De huidige situatie bij de club doet hem daarnaast veel pijn. “Er zijn heel veel dingen niet goed gegaan dit seizoen en alles zit dan ook een beetje tegen.”

Te Wierik zou niet weten waar het bij de huidige nummer zeventien van de ranglijst allemaal mis gaat. “Het is vooral heel spijtig om te zien en dat doet gewoon zeer omdat ik daar een hele mooie periode heb gehad waarin ik mij erg gewaardeerd heb gevoeld.” De verdediger kijkt dan ook vooral met trots terug op zijn periode bij Groningen. “Ik ben aanvoerder geweest, heb een mooie transfer afgedwongen en we hebben de play-offs gehaald. Ik heb me daar als mens gewoon ontzettend goed kunnen ontwikkelen. De manier waarop ik dan weg moet doet natuurlijk wel veel zeer.”

FC Emmen

Sinds afgelopen winter is Te Wierik te bewonderen in het shirt van FC Emmen. De verdediger is met open armen ontvangen en is erg blij om voor Emmen uit te mogen komen. “Ik had al eerder contact met de club. Ze wilden me eigenlijk na mijn vertrek uit Engeland al vastleggen. Toen mijn contract bij Groningen uiteindelijk werd ontbonden was de link al snel gelegd.”

“Ik was heel blij dat ik hier weer aan de slag kon. Ik vond gewoon weer plezier in het voetballen.” Ook voor het privéleven van Te Wierik kwam de overstap als geroepen. “Ik kan weer lekker thuis wonen. Het is een klein uurtje rijden, dus dat is ideaal. Ook ben ik bezig met een eigen huis bouwen in de buurt, dus voor dat soort dingetjes is het allemaal heel voordelig. Ik heb het gewoon echt ontzettend naar mijn zin en dat is het belangrijkste.”