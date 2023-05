Gudde perplex na pijnlijke ontdekking binnen selectie: ‘Toen zakte de moed weg’

Woensdag, 31 mei 2023 om 09:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:57

FC Groningen degradeerde begin mei voor het eerst in 25 jaar uit de Eredivisie. Volgens algemeen directeur Wouter Gudde scoorde de Trots van het Noorden het afgelopen seizoen ‘dikke onvoldoendes’ op het gebied van selectiesamenstelling, de samenstelling van de staf in de zomer en de wijze waarop er binnen de club wordt samengewerkt.

Groningen kondigde in de zomer van 2022 trots de komst van Frank Wormuth als nieuwe hoofdtrainer aan. De Duitse oefenmeester werd echter al na veertien speelrondes ontslagen. Volgens Gudde was dit onvermijdelijk. “Frank zei: ‘Ik doe dit werk al 25 jaar, ik kan met iedereen werken’. Dat bleek niet zo te zijn”, geeft de algemeen directeur aan tegenover Voetbal International. Er ontstond al snel wrijving binnen de staf. “Frank heeft een voetbalvisie die best goed is, maar de vraag is: hoe krijg je mensen daarin mee? Muiten is een groot woord, maar sommige stafleden gooiden al snel hun kont tegen de krib. Niet goed, maar andersom kregen zij te horen: ‘Zo doe ik het al 25 jaar’.”

Wat betreft de selectiesamenstelling ontstonden er al vroeg in de seizoensvoorbereiding problemen. “Wormuth hemelde Wessel Dammers twee weken lang op en daarna mocht hij alsnog worden verkocht”, vertelt Gudde. “Maar ja, toen had hij Mike te Wierik al boos gemaakt… En neem Michael de Leeuw. Die wilde na twee weken per se weg. Als je kijkt hoe de selectie er nu uitziet, kunnen we niet stellen dat er betere voetballers voor terug zijn gekomen. Ook geen betere persoonlijkheden.”

Gudde constateerde zelf te laat dat bepaalde benodigde eigenschappen in de selectie, zoals duelkracht, leiderschap en power, niet op orde waren. “We haalden een linksback (Isak Dybvik Määttä, red.), weliswaar met veel potentie, maar die was slechts één keer in zijn leven linksback geweest in een viermansdefensie. Tsja, dan heb je wel stabiele en betrouwbare jongens eromheen nodig die zo’n speler kunnen helpen...”

Gedurende het seizoen constateerde Gudde ook communicatieproblemen binnen de club. Zo bleek de selectie helemaal niet fit te zijn. De algemeen directeur stond ‘perplex’ toen hij in februari bepaalde berekeningen kreeg te zien. “Slechts 75 tot 80 minuten. Daarna was de brandstof op. Ergens in die periode schreven jullie (Voetbal International, red.) dat wij heel wat wedstrijden in het laatste kwartier hadden weggegeven. Ja, waar zou dat nou aan liggen... Toen zakte de moed me wel in de schoenen.”

Jonge talenten als Thijmen Blokzijl, Thom van Bergen en Jorg Schreuders konden eenvoudig mee op de training van het eerste elftal nadat ze voor het eerst mochten meetrainen. Dat gold ook voor de Noorse middenvelder Johan Hove, die in de winterstop aansloot en meer dan een maand vakantie had gehad. “Later viel het kwartje. Het waren juist de andere spelers die tegenvielen, waardoor de lat om aan te haken laag lag. Er moet gewoon overleg zijn. Wekelijks of om de week. Dan kun je elke speler bespreken”, aldus Gudde.

De algemeen directeur verwijt zichzelf dat hij afgelopen zomer 'te veel op afstand heeft gestaan'. Gudde wilde Mark-Jan Fledderus als eindverantwoordelijke op technisch vlak de ruimte geven. Vanaf komend seizoen wordt de directeur meer betrokken bij het sportieve deel. "Mijn stijl is: je bepaalt samen kaders en de strategie en dan geef je de verantwoordelijkheid aan de mensen die je daarvoor aanstelt. Het heeft op veel vlakken gewerkt, maar niet bij alles. Iedereen mag mij dat verwijten, maar zo ben ik en zo blijf ik. Ik wil mensen vertrouwen blijven geven, want ik denk dat mensen zich daar fijn bij voelen. Nu zal ik er dichter op zitten. Ook bij het wekelijkse overleg."