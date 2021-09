‘Ik kan wel zeggen dat het nu niet altijd leuk is om tegen Ajax te spelen’

Dinsdag, 21 september 2021 om 23:55 • Chris Meijer

Mats Seuntjens stelt dat het momenteel niet altijd leuk is om tegen Ajax te spelen. Fortuna Sittard ging dinsdagavond met 0-5 onderuit tegen de koploper van de Eredivisie, nadat er voor rust al een 0-3 stand op het scorebord stond. Ondanks dat Seuntjens een andere rol op een versterkt middenveld had gekregen van trainer Sjors Ultee, slaagde Fortuna er geen moment in om het Ajax moeilijk te maken.

“We wilden in de as veel mensen hebben”, zo legt Seuntjens voor de camera van ESPN het nut van zijn andere rol op een versterkt middenveld uit in de wedstrijd tegen Ajax. “Dat ging ook wel aardig, denk ik. Maar dan worden ze via de zijkanten gewoon enorm gevaarlijk. Als je de binnenkant dichthoudt, gaan ze er via de flanken voorbij. En anders combineren ze via de as erop los. Ajax is nu gewoon een maatje te groot voor heel veel clubs in Nederland. Ook als team.”

Seuntjens krijgt de vraag of het wel leuk is om tegen Ajax te spelen. “Ik heb vaak discussies daarover, er wordt vaak gezegd dat je het voor dit soort wedstrijden doet. Natuurlijk kan het thuis een keer goed uitpakken, maar negen van de tien keer heb ik er geen zin in. Je bent profvoetballer en vertegenwoordigt de club, dus je bent er wel volop mee bezig om een plan te maken en uit te voeren. Ik kan wel zeggen dat het nu niet altijd leuk is om tegen Ajax te spelen.”

"Ja, je bent een beetje machteloos", beaamt Fortuna-aanvoerder Ben Rienstra. "Je doet er alles aan, je hebt een plan, maar Ajax is een klasse te goed voor ons. Het plan? We wilden er af en toe uitkomen en het midden dichthouden. Maar we begonnen matig. De eerste kansen misten ze, daarna werd het snel 0-3. Natuurlijk is het het mooiste beroep. maar er zijn leukere avonden. Ajax speelde goed en we kwamen weinig in de duels. Er werd gezegd: pak de duels, maar die bal was alweer weg. Na rust deden we het iets beter. Tot we de fout maakten bij de 0-4. Voor de rest was het kansloos.”

Fortuna-trainer Sjors Ultee stelt dat Ajax op dit moment wereldtop is. “Ze speelden ook nog eens in de beste opstelling. Dan weet je dat het lastig is. Je probeert je huid zo duur mogelijk te verkopen en de schade te beperken”, zegt Ultee. “Ik denk dat weinig clubs in Nederland Ajax goed partij kunnen bieden. Als de bank had gespeeld, had er nog een heel goed elftal gestaan. Mensen zeggen: 'je moet ze aanpakken', maar het gaat zo snel. Als de bal bij een speler aankomt, is hij alweer weg... Tja.”